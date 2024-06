El trabajo infantil sigue como un gran reto en la República Dominicana

A pesar de los esfuerzos que se han hecho, el trabajo infantil sigue como un gran desafío en la República Dominicana y persisten las denuncias de niños que salen a buscar parte del sustento de la familia y, en sus peores formas, que se prostituyen, denunció un dirigente sindical.

"No hemos logrado resolver este gran problema porque el trabajo infantil tiene que ver mucho con las necesidades de la familia, problemas económicos de la familia, la miseria de la familia que tiene que poner a sus hijos, en muchas ocasiones, a trabajar para que lleven algo a la casa", expresó Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).

Agregó que hay situaciones donde los hijos mayores deben salir a trabajar para mantener a los hermanitos menores.

El dirigente sindical dijo que la situación afecta a muchas familias pobres, pero que no solo es el trabajo infantil, sino que también hay un problema se da en muchos niños y niñas: el problema de la prostitución.

"Hay un gran problema oculto en nuestro país que es la prostitución que se da en muchos niños, muchas niñas, verdaderamente niñas que están en una situación que es realmente difícil", indicó Del Río.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/13/whatsapp-image-2024-06-13-at-3.31.14-pm.jpeg Federico Gomera Ramírez,director de prevención y radicación de trabajo infantil del Ministerio de Trabajo. (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/13/whatsapp-image-2024-06-13-at-3.30.27-pm.jpeg Delci Sosa, delegada de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC);Isabel Tejada, delegada de la CNUS,yHinginia Ciprian, delegada de la CNTD. (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO)

El trabajo infantil es el realizado por un niño, niña o adolescente menor de la edad mínima legal de admisión al empleo establecido por un país, de acuerdo al convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el caso de la República Dominicana, la edad mínima establecida en el Código de Trabajo es de 14 años.

"En muchas ocasiones se han detectado menores que han estado trabajando en prostíbulos y es una situación que es lamentable. Nosotros entendemos que el Estado tiene que hacer mayor esfuerzo para tratar de resolver, ayudar a resolver esa visión de no al trabajo infantil", apuntó el presidente de la CASC.

Dijo que "conozco niñas que se han prostituido por un problema económico fundamentalmente, papá no tiene que darle, mamá no tiene que darle o no tienen padre o madre".

La República Dominicana carece de estadísticas actualizadas que puedan mostrar una fotografía del momento que se vive en el país en cuanto al trabajo infantil.

El director de prevención y radicación de trabajo infantil del Ministerio de Trabajo, Federico Gomera Ramírez, dijo a Diario Libre que el país ratificó el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y desde ese momento, y antes, el Ministerio ha estado trabajando en coordinación con los actores laborales para prevenir y erradicar el trabajo infantil en la República Dominicana.

"Estamos sensibilizando a toda la ciudadanía de la importancia de que los niños, niñas y adolescentes vayan a las escuelas, que los niños no trabajen", aseguró el Gomera Ramírez.

Explicó que producto del trabajo mancomunado que se ha llevado a cabo con los sindicatos y con los empleadores, "nosotros al día de hoy tenemos una reducción significativa de lo que es el trabajo infantil en la República Dominicana".

Aseguró que como Ministerio están prestos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que plantean que el 2025 "debemos reducir a su mínima expresión el trabajo infantil en la República Dominicana".

Informó que el Ministerio está trabajando con los comités directivos locales en todo el territorio nacional, donde se reúnen los actores laborales, no solamente a identificar el problema del trabajo infantil, sino a construir posibles soluciones entre todos.

"La última medición que hizo en la República Dominicana sobre el trabajo infantil fue la Encuesta en Hogar 2019, la cual reflejó que en el país teníamos un 3.8 % de trabajo infantil, lo que significa que hemos tenido avances significativos en la reducción del trabajo infantil. No hemos avanzado más pro la pandemia del COVID", indicó el funcionario.

Reiteró que como Ministerio están yendo a las juntas de vecinos, a los sindicatos, a las escuelas, a todos los sectores productivos de la República Dominicana.

"Estamos llevando a cabo jornada de sensibilización para que los niños estén en las escuelas, que los niños no estén trabajando, pero también estamos trabajando un programa de trabajo decente en coordinación con los actores laborales para que los padres de esos niños tengan un salario que le permita solventar sus necesidades más perentorias." Federico Gomera Ramírez Director de prevención y radicación de trabajo infantil del Ministerio de Trabajo. “

La OIT publicó en su portal que el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños, y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida.

Además, se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social.

Comité Intersindical

Este jueves el Comité Intersindical para Erradicación del Trabajo Infantil de las tres principales centrales sindicales del país (CNTD, CNUS Y CASC) desarrollaron el panel "Situación de las peores formas de trabajo infantil", con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil (12 de junio).

El Comité informó que en la República Dominicana, cientos de niños y niñas viven en situación de vulnerabilidad que es necesario enfrentar, ya que esto se debe a los niveles de pobreza de las familias y como resultado de las familias disfuncionales que, al nacer, gran parte de estos niños son de los embarazos de adolescentes, lo cuales han aumentado en los últimos años.

Indicaron que los últimos datos que tienen sobre el número de niños, niñas y adolescentes que están en trabajo infantil en el país corresponden a la encuesta En Hogar 2009-2010.

"Ésta determinó que 380,000 niños, niñas y adolescentes están ocupados en la producción, representando un 15 % de la población estimada en ese momento en el rango de edad de 5 a 17 años que era de 2.5 millones", indicaron.

Las ramas de actividades con mayor incidencia señaladas fueron las del sector comercio, agrícola y en casas de familia.

Más acción del Estado

"Las tres centrales sindicales que conformamos el Comité Intersindical para Erradicación del Trabajo Infantil, hemos señalado en varias oportunidades que para erradicar el flagelo que representa el trabajo infantil es necesario impulsar políticas que garanticen el pleno empleo y salarios decentes", agregaron.

También, el desarrollo agrícola sustentable y elevar los niveles de vida de la población garantizando y mejorando los servicios de salud, educación, planes de viviendas asequibles, caminos y carreteras mejoradas, y las estructuras que permitan las prácticas de deportes y las artes.

Asimismo, garantizar políticas de protección social para la niñez que llegue a todos los niños y niñas por igual.

Otra demanda levantada por el Comité Intersindical ha sido que se modifique la edad de admisión al empleo, la cual es actualmente de 14 años para que sea aumentada 16 años y que se pueda realizar el censo en el país para actualizar los datos de cuántos niños y niñas están en trabajo infantil.

El Comité Intersindical está conformado por Aracelis De Salas, delegada de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS); Delci Sosa, delegada de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); Hinginia Ciprian, delegada de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), e Isabel Tejada, delegada de la CNUS.

Tejada apuntó que, como no se ha levantado un censo para establecer cuál es el número de niños niñas y adolescentes que están en trabajo, las centrales sindicales estamos demandando que la Oficina Nacional de Estadística pueda hacer un estudio que determine cuál es la realidad.

"Después del COVID no tenemos una cifra y pensamos que aumentó el número de niños y niñas que están en trabajo infantil tanto en las calles como en el campo", señaló la delegada de la CNUS.

Delci Sosa, delegada de la CASC, dijo que "es nuestro interés que los niños, niñas y adolescentes estén estudiando en las escuelas".

Hinginia Ciprian, delegada de la CNTD,señaló que seguirán luchando para para que se apliquen políticas públicas para eliminar el trabajo infantil y para que los padres y las madres tengan un salario decente.

Estadísticas

A nivel internacional, la OIT ha señalado que existen 160,000,000 de niños víctimas de trabajo infantil, 79,000,000 están en trabajos peligrosos, 97,000,000 son niños y 63,000,000 son niñas.

El 70 % de los casos de trabajo infantil se dan en el sector agrícola con 112,000,000, seguido del 20 % en el sector servicios (31.4 millones) y el 10 % con 16.5 millones en el sector industrial.

Casi el 28 % de los niños de 5 A 11 años y el 35 % de los niños de 12 a 14 años que trabajan, no están escolarizados de acuerdo a datos del informe OIT y Unicef 2021.

inspección laboral Lucha contra el trabajo infantil De acuerdo a las memorias institucionales del Ministerio de Trabajo, en el año 2023, se realizaron 208 operativos de inspección laboral focalizados en la zona agrícola y urbana del país, en Trabajo Infantil, que dieron como resultado la prevención y retiro de 264 niños, niñas y adolescentes. También, en la gestión 2020-2023 se realizaron 601 operativos de inspección laboral focalizados en trabajo infantil, que dieron como resultado la prevención y retiro de 1,356 niños, niños y adolescentes en zonas urbanas y agrícolas. Además, se impartieron 885 talleres en los cuales fueron sensibilizados 24,259 actores del sistema, seguimiento a 87 Comités Directivos Locales que involucraron a 1,190 personas, seguimiento a 79 Células de Vigilancia involucrando a 925 actores del sistema.