Starbucks prescindirá de 1,100 empleados, el mayor despido de su historia

La cadena de cafeterías Starbucks, la mayor del mundo en su género, anunció que rescindirá el contrato de 1,100 empleados corporativos, en lo que constituye el mayor despido de su historia, según aparece en una carta de su director ejecutivo, Brian Niccol, hecha pública este lunes.



Además de estos despidos, la compañía -que tiene una plantilla mundial de 16,000 personas en funciones corporativas- va a dejar de cubrir "cientos" de puestos del mismo tipo que estaban vacantes, sea por duplicidad en sus funciones o por otras razones.



Los empleados corporativos son todos los que no atienden a los clientes en las cafeterías, y la compañía ha aclarado que los despedidos no estarán entre los que trabajan en el tostado de café, almacenes o distribución de productos.



El diario The Wall Street Journal apunta que la compañía se enfrenta a una caída en ventas por la aparición de nuevos competidores en un mercado donde hasta ahora Starbucks casi no tenía rivales, además de quejas por las largas colas que muchos clientes soportan antes de ser atendidos.



Uno de los retos de Starbucks en los últimos años ha sido el de mantener un rápido ritmo en el servicio -tanto en tienda como en los pedidos 'on line'- y ofrecer una gama cada vez más extensa de productos 'personalizados', donde el café o la bebida solicitada puede tener una decena de presentaciones según los ingredientes utilizados.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.