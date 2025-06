Inspección revela 330 violaciones laborales en 13 tiendas de la Duarte, incluyendo comercios chinos

Las autoridades del Ministerio de Trabajo, informaron que un reciente operativo realizado por la Dirección de Inspección en 13 tiendas ubicadas en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional, reveló múltiples violaciones que comprometen la salud, la seguridad y los derechos laborales de los trabajadores.

Durante la inspección, se documentaron 207 infracciones al Código de Trabajo y 123 al Reglamento 522-06 sobre Salud y Seguridad en el Trabajo.

Las empresas intervenidas fueron: World House, Plaza Rudo, Motor Yxmr SRL, Yind Fend SRL, Casa Liz, Ferretería Tu Casa, Sandy Import, Comercial Yisco, Comercial Chagon, Supermercado Buen Precio, GTS Global, Rudo Motors y Dola City.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, reveló que uno de los hechos más graves detectados fue un conato de incendio ocurrido durante la inspección, en el que se descubrió que una de las tiendas mantenía la puerta trasera con doble cerradura, lo que representaba un peligro inminente para los empleados.

El ministro subrayó que todas las violaciones encontradas atentan contra el derecho de los trabajadores a un entorno laboral seguro y digno, como establece el artículo 62.8 de la Constitución, el artículo 436 del Código de Trabajo, el artículo 13 del Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 13 del Reglamento 522-06.

En el operativo participaron inspectores de la Dirección de Inspección y técnicos en Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo, entre otros especialistas.

Olivares reiteró el compromiso del gobierno dominicano con el respeto a los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo, al tiempo que advirtió que serán paralizadas todas las empresas que operen en violación de las normativas nacionales e internacionales en materia de seguridad y salud ocupacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/30/whatsapp-image-2025-06-30-at-111231-am-981b6d84.jpeg Operativo de inspección en tiendas de la Duarte. (DANIA ACEVEDO)

Otras empresas intervenidas

Durante una rueda de prensa, Olivares informó sobre operativos recientes en los que fueron intervenidas varias empresas, algunas con capital extranjero, que presentaban serias irregularidades.

Entre ellas, instalaciones precarias, falta de servicios sanitarios adecuados, presencia de equipos en condiciones inseguras, y hasta puertas de emergencia bloqueadas.

"No vamos a permitir que en ningún rincón de la República Dominicana se ponga en riesgo la salud o la vida de los trabajadores", afirmó el ministro. "Donde no se cumplan las condiciones mínimas de seguridad y salud, simplemente no se podrá operar".

Olivares indicó que actualmente entre ocho y nueve empresas se encuentran paralizadas por incumplimientos, algunas desde hace más de 35 días, bajo supervisión directa del Ministerio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/30/whatsapp-image-2025-06-30-at-111232-am-98935936.jpeg Ministerio de Trabajo detecta irregularidades en salud, seguridad y jornada laboral; promete intensificar operativos en todo el país. (DANIA ACEVEDO)

En uno de los casos, reveló que ni siquiera había trabajadores dominicanos contratados, lo que también contraviene la legislación laboral que exige que al menos el 80 % de la plantilla esté compuesta por ciudadanos nacionales.

El titular de Trabajo aclaró que el objetivo no es cerrar empresas, sino garantizar que operen dentro del marco legal.

"Queremos que las empresas funcionen, pero deben hacerlo respetando los derechos laborales. Las paralizaciones no son castigos, son medidas correctivas. Cuando cumplan, podrán reabrir".

Además, llamó a los empresarios e industriales a realizar auditorías internas con sus equipos técnicos y garantizar el cumplimiento de lo establecido por la ley dominicana y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).