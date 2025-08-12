Este sábado 16 de agosto es no laborable por conmemoración del Día de la Restauración

Fachada del Ministerio de Trabajo. Reiteran este sábado 16 de agosto es no laborable por motivo a la conmemoración Día de la Restauración. ( FUENTE EXTERNA )

Este sábado 16 de agosto será día no laborable en República Dominicana por la conmemoración del 162 aniversario de la Gesta de la Restauración de la República y conforme a lo dispuesto por la Ley 139-97, así lo reiteró el Ministerio de Trabajo este martes.

La entidad indicó a los sectores público y privado que esta fecha no será movida, por lo que las labores deberán reanudarse el domingo 17 de agosto, salvo en los casos de trabajadores cuyo día regular de descanso es el domingo, quienes deberán retornar el lunes 18.

El Ministerio señaló que la aplicación de este feriado es de carácter obligatorio y deberá cumplirse en todos los establecimientos del país.

Actos en Santiago

En el marco de la conmemoración de esta fecha histórica, las autoridades civiles y militares se reunieron en Santiago para coordinar un programa de actividades que honre el sacrificio de los héroes restauradores.

El encuentro fue encabezado por Juan Alberto Michel, director de Operaciones de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, quien resaltó la importancia de mantener viva la memoria histórica del pueblo dominicano y los valores de soberanía.

Entre las actividades pautas que se realizarán están:

Ofrendas florales

Desfiles

Actos culturales

Ceremonias oficiales en diferentes puntos de la provincia Santiago, con la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y comunitarias

Sobre la Restauración

El Día de la Restauración conmemora el reinicio de la lucha por la independencia nacional en 1863, tras la anexión de la República Dominicana a España en 1861. Esta gesta culminó en 1865 con la recuperación de la soberanía, convirtiéndose en uno de los hitos más significativos de la historia dominicana.