Anje: el 45 % estudian carreras de bajo salario

Anje dijo que la situación es aún más crítica en la educación técnica superior. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) alertó ayer sobre la urgencia de alinear la educación superior y técnica con las necesidades reales del mercado laboral dominicano.

Indicó que, según el estudio "Formación del talento humano frente a la demanda actual y futura de la República Dominicana", el 45 % de la matrícula universitaria se concentra en carreras como Educación, Psicología, Contabilidad, Medicina y Derecho, que registran el menor crecimiento salarial, mientras que apenas el 12 % se matricula en áreas de alta empleabilidad y remuneración, como STEAM e Idiomas.

A través de una nota de prensa, el gremio indicó que la situación es aún más crítica en la educación técnica superior, con apenas un 3 % de matrícula, a pesar de ser una de las áreas más demandadas por las empresas.

Desconoxión con demanda laboral

La Anje alertó que esta desconexión entre la oferta académica y la demanda empresarial tiene efectos directos en la empleabilidad juvenil. El 54 % de las empresas encuentra dificultades para contratar personal calificado, y el 38 % invierte una cantidad significativa en capacitación para nivelar competencias.

Destacó que esta realidad se refleja también en los hallazgos del estudio titulado "Mejores prácticas para el impulso de la inserción laboral juvenil (primer empleo) en la República Dominicana", que posiciona al país como el tercero en América Latina con mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan, con un 26.6 % en edades de 15 a 24 años.