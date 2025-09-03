RD será sede de la vigésima Reunión Regional Americana de la OIT

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, ofreció detalles sobre la vigésima Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebrará en la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Este miércoles el ministro de trabajo, Eddy Olivares Ortega, ofreció detalles de la vigésima Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tendrá sede en República Dominicana.

Esta reunión será la primera que se celebrará después de la pandemia del Covid-19, por lo que tendrá una transcendencia especial.

El ministro explicó que las reuniones regionales se celebran en los diferentes continentes cada cuatro años y esta es la segunda más importante luego de la cumbre de las Américas.

Asimismo, agregó que se trata del principal evento de la OIT en el continente americano, el cual tiene como propósito evaluar los avances en las políticas laborales internacionales, revisar la implementación de la agenda de trabajo y compartir experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros.

Olivares informó que el programa de la vigésima edición contará con una sesión de apertura encabezada por el presidente Luis Abinader y el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

El evento será celebrado del 1 al 3 de octubre, en el centro de convenciones del hotel Barceló, Punta Cana, provincia La Altagracia.

Temas de la reunión

Entre los temas a debatir se destacan la creación de empleos, el fortalecimiento de derechos laborales, el desarrollo sostenible, la tradición hacía sociedades resilientes y las políticas públicas de formación profesional, y el teletrabajo también contara con más de 500 invitados.

"Se trata de un espacio invaluable para intercambiar ideas y formular estrategias ante los desafíos laborales de nuestra región", puntualizó el funcionario.

Olivares agradeció a la OIT la oportunidad de que el país acoja este encuentro, que reunirá a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de toda América.