Empleados de la tienda Dulce Hogar protestan por cierre y exigen reapertura

Los empleados de Dulce Hogar cuestionaron que, pese a estar regularizados, la tienda fuera cerrada después de más de un año de funcionamiento. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

Decenas de empleados de la tienda Dulce Hogar protestaron este miércoles frente al establecimiento, ubicado en la avenida Gregorio Luperón casi esquina Guarocuya, en el Distrito Nacional, para exigir su reapertura.

Alegan que la empresa tiene su documentación al día y que necesitan trabajar para sostener a sus familias.

Luis Pérez, gerente general de la tienda, aseguró que hace aproximadamente un año y cuatro meses pagaron una multa de dos millones de pesos y que, tras cumplir con los requisitos exigidos, se les permitió operar.

Sin embargo, denunció que ahora el local fue nuevamente clausurado bajo el alegato de que faltan documentos.

"Yo tengo todos los documentos aprobados, de planos, estudios de suelo y demás permisos, sin embargo, hoy dicen que todo eso falta", expresó.

Empleadas de la tienda china Dulce Hogar protestan el miércoles 10 de septiembre por el cierre del establecimiento. Empleadas de la tienda china Dulce Hogar piden la reapertura del local.

Pérdidas millonarias

También afirmó que el cierre genera pérdidas diarias de más de 1.6 millones de pesos.

Indicó que, hasta el momento, no han recibido una notificación precisa del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) sobre cuándo podrán reabrir ni cuáles serían los pasos a seguir, solo que la entidad "está trabajando en el caso".

Odalis Segura, una de las empleadas, manifestó que la situación afecta directamente a los trabajadores.

"Todas las que estamos aquí necesitamos trabajar porque tenemos familias que mantener, todos dependemos de Dulce Hogar", dijo.

Los manifestantes cuestionaron que, pese a estar regularizados, la tienda fuera cerrada después de más de un año de funcionamiento.

Clausura de Mived

El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones informó que el cierre de Dulce Hogar y de otros establecimientos de capital chino se produjo porque operaban sin licencia de construcción ni certificados de inspección.

La institución explicó que la medida es temporal y estrictamente preventiva, amparada en la Ley 687-82 y el decreto 232-17, que establecen los mecanismos de reglamentación para la ejecución de proyectos y obras de ingeniería y arquitectura en el país.

El Mived aclaró que los responsables de los establecimientos tienen la oportunidad de regularizar su situación conforme a la normativa vigente.

