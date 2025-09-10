Los proveedores del Estado están obligados a cumplir con normas laborales y de seguridad

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares y el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, suscribieron la circular. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron este miércoles una circular en la que obligan a los proveedores del Estados a cumplir con todos los compromisos laborales y de seguridad social en el momento en que sus servicios sean contratados.

La circular, dirigida a todas las instituciones públicas, busca reafirmar las normas laborales y de seguridad social "como un principio esencial de integridad y ética contractual durante toda la ejecución del contrato".

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo deberá verificar el cumplimiento de las normas laborales y de la protección efectiva de los trabajadores, pero a su vez se insta al Estado a ser garante de esa supervisión a través de sus diferentes órganos y entidades.

Detalles de la circular

A partir de esta circular, la Dirección General de Contrataciones Públicas ha incluido en los modelos de pliegos de condiciones de contratos con futuros proveedores aspectos vinculados a:

Cumplimiento de las normas laborales

La seguridad y protección a los trabajadores

La inclusión de personas con discapacidad

El cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.

Al momento de suscribir la circular, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, indicó que la decisión administrativa representa "un paso firme" en el fortalecimiento de la integridad de las contrataciones públicas.

"Reafirmamos que ningún contrato puede ejecutarse a expensas de los derechos de los trabajadores, ni de la seguridad social", expresó, tras resaltar que en cada contrato "debe estar presente la transparencia, la ética, el respeto a la dignidad y el trabajo digno".

De su parte, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, definió la circular como "trascendente" para garantizar que los proveedores del Estado garanticen condiciones dignas a sus trabajadores y apego a las normas laborales.

