Ministerio de Trabajo llama a flexibilizar jornadas laborales en provincias bajo alerta roja

Fachada del Ministerio de Trabajo, institución que emitió el llamado a flexibilizar jornadas laborales en las zonas bajo alerta roja. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo hizo un llamado este viernes a los empleadores y trabajadores a flexibilizar las jornadas laborales y posponer las actividades comerciales que no sean esenciales en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua, provincias declaradas en alerta roja por la onda tropical que afecta al país.

Mediante un comunicado, el ministerio exhortó a las empresas ubicadas en las áreas bajo alerta roja, así como en aquellas que pudieran ser notificadas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el trayecto de la onda tropical, a implementar todas las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

"Reiteramos el llamado a los empleadores y a los trabajadores a la flexibilización de su jornada de trabajo y a posponer las actividades comerciales no esenciales hasta que sea degradada la alerta roja y los trabajadores puedan retornar con seguridad a sus labores regulares", señala el comunicado.

Llamado a la colaboración

El Ministerio de Trabajo también aclaró que estas disposiciones no afectarán los derechos, beneficios o prerrogativas laborales de los trabajadores, asegurando que la aplicación de estas medidas es estrictamente para proteger la integridad y seguridad de la población laboral.

En ese sentido, indicaron que las medidas fueron adoptadas, en respuesta a las alertas emitidas por el COE debido a las lluvias intensas y posibles impactos en las zonas en alerta roja y aquellas que puedan ser declaradas en esa condición durante el paso de la onda tropical.

El Ministerio insistió en la importancia de la colaboración entre empleadores y empleados para minimizar riesgos y garantizar un retorno seguro a las actividades habituales cuando las condiciones así lo permitan.

Las provincias bajo alertas

Según el boletín emitido este viernes está mañana por el COE, las provincias se encuentran bajo los siguientes niveles de alerta:

Alerta roja:

Distrito Nacional

Santo Domingo

San Cristóbal

San José de Ocoa

Azua

Alerta amarilla:

María Trinidad Sánchez

La Altagracia

San Pedro de Macorís

La Romana

El Seibo

Samaná

San Juan

Hato Mayor

Monte Plata

Alerta verde:

Barahona

Pedernales

Peravia

Sánchez Ramírez

Puerto Plata