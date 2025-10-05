RD ratifica Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, entregó al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, el instrumento de ratificación del Convenio 156, que garantiza la igualdad de oportunidades para los trabajadores con responsabilidades familiares.

Con esta ratificación, la República Dominicana reafirma su compromiso con la igualdad de género, la corresponsabilidad familiar y la conciliación entre la vida laboral y personal, pilares del trabajo decente promovido por la OIT.

Olivares destacó que el Convenio 156 "marca un paso decisivo hacia una sociedad más justa y equitativa, donde las responsabilidades familiares no limiten el acceso ni el desarrollo en el empleo".

Fortalecer la inclusión social

El ministro agregó que la decisión responde a la política de Gobierno de fortalecer la inclusión social y promover condiciones laborales más equilibradas.

Adoptado por la OIT en 1981, el Convenio 156 obliga a los Estados firmantes a aplicar políticas que eliminen la discriminación laboral por razones familiares y faciliten la compatibilidad entre el trabajo y las obligaciones del hogar.