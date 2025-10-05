×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Convenio 156
Convenio 156

RD ratifica Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares

Con el convenio, se reafirma el compromiso con la igualdad de género y la corresponsabilidad familiar

    Expandir imagen
    RD ratifica Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares
    El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, entregó al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, el instrumento de ratificación del Convenio 156, que garantiza la igualdad de oportunidades para los trabajadores con responsabilidades familiares.

    Con esta ratificación, la República Dominicana reafirma su compromiso con la igualdad de género, la corresponsabilidad familiar y la conciliación entre la vida laboral y personal, pilares del trabajo decente promovido por la OIT.

    • Olivares destacó que el Convenio 156 "marca un paso decisivo hacia una sociedad más justa y equitativa, donde las responsabilidades familiares no limiten el acceso ni el desarrollo en el empleo".
    RELACIONADAS

    Fortalecer la inclusión social

    El ministro agregó que la decisión responde a la política de Gobierno de fortalecer la inclusión social y promover condiciones laborales más equilibradas.

    Adoptado por la OIT en 1981, el Convenio 156 obliga a los Estados firmantes a aplicar políticas que eliminen la discriminación laboral por razones familiares y faciliten la compatibilidad entre el trabajo y las obligaciones del hogar.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.