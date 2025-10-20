El Ministerio de Trabajo anuncia jornada de empleos para ocupar 6,811 puestos en 64 empresas

El Ministerio de Trabajo anunció este lunes la celebración de una jornada de empleos para ocupar 6,811 vacantes, en 64 empresas del país, evento que se realizará el próximo 22 de octubre, en el Centro de Convenciones de la Universidad del Caribe (Unicaribe), ubicado en el Distrito Nacional.

En la actividad, que está convocada para iniciar a las 8:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, bajo el lema "Tu empleo está aquí", participarán compañías de diversos sectores, incluyendo hotelería, servicios, salud, bebidas, combustibles y moda, entre otras.

"Esas empresas estarán realizando las funciones de reclutamiento y recibimiento de currículo y luego la continuación del proceso (de selección)", explicó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien agregó que la jornada está dirigida a jóvenes que están buscando empleos.

La institución informó que durante el evento se presentará el programa "RD-Trabaja", mediante el cual se impulsará la meta de alcanzar el 50 % de la formalidad en el mercado de trabajo dominicano.

El titular de Trabajo destacó que solo uno de los hoteles de Punta Cana estará buscando ocupar 3,500 plazas, las cuales indicó serán "bien remuneradas".

"Aquí no les van a requerir que sean genios ni tengan una experiencia de filósofo, sino que tengan la voluntad y condiciones para trabajar, y ellos se encargan de suplir cualquier complemento que necesiten para optar por uno de estos empleos", comunicó.

Empresas participantes

Olivares adelantó que entre las empresas que participarán en la jornada figuran los hoteles Hard Rock y Moon Palace, Grupo Rica, La Famosa, Santo Domingo Country Club, Farmacia Los Hidalgos, Planeta Azul, Hotel Sheraton, Óptica Oviedo y Totalenergies.

Además, la Cervecería Nacional Dominicana, Arajet, Grupo Estrella, Grupo Martí, Helados Bon, Grupo Hylsa, Pull and Bear, Gildan y Hotel del Caribe, entre otras firmas.

"Se trata de un evento de una significación extraordinaria. Es el inicio de jornadas que se van a celebrar en todo el territorio nacional. Vamos a tener jornadas en cada una de las regiones y en las principales provincias", declaró el funcionario.

Afirmó que el evento no se trata solo de convocar a las personas que están buscando empleos, sino que se dará un seguimiento permanente desde el Ministerio de Trabajo hasta que los interesados consigan empleo.

"Es el inicio del Ministerio de Trabajo en la búsqueda de empleo de todo el que ande procurando trabajar. Este es el compromiso que se asume con este evento", aseguró.