Ministerio de Trabajo pospone jornada de empleo por efectos de tormenta tropical Melissa

El Ministerio de Trabajo toma medidas ante el paso de la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Trabajo anunció este martes la suspensión temporal de la jornada de empleo nacional "Tu empleo está aquí", que estaba pautada para celebrarse este miércoles 22 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta tropical Melissa.

La actividad, que tendría lugar en el Centro de Convenciones de Unicaribe, en el Malecón de Santo Domingo, será reprogramada y su nueva fecha será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales y redes sociales del Ministerio.

En la jornada participarían 64 empresas de los sectores hotelero, industrial y de servicios, con más de 6,800 vacantes disponibles, como parte de la estrategia para facilitar el acceso a empleos formales en diferentes regiones del país.

Ministro pide seguir recomendaciones del COE

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, agradeció la comprensión y disposición de las empresas participantes, destacando su respaldo a las iniciativas que promueven oportunidades laborales en beneficio de la ciudadanía.

El Ministerio también instó a la población a seguir las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que mantiene en alerta roja varias provincias, entre ellas el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana, ante los posibles efectos del fenómeno atmosférico.