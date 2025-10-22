El Gobierno extiende suspensión de labores hasta el jueves en provincias en alerta roja

El Ministerio de Trabajo dispuso mediante la Resolución 10-2025 la suspensión de las labores a partir de la 1:00 de la tarde de este miércoles 22 de octubre hasta la conclusión del jueves 23, como medida preventiva ante los efectos de la tormenta tropical Melissa.

La medida aplica solo para las provincias bajo alerta roja y las labores serán reanudadas el viernes 24 de octubre.

La disposición forma parte de las acciones adoptadas por el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, encabezado por el presidente Luis Abinader, tras colocar en alerta roja al Distrito Nacional y a las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales.

El Ministerio aclaró que las labores solo se suspenden parcialmente y que podrán operar con personal mínimo los establecimientos que brindan servicios esenciales, entre ellos:

Supermercados y colmados .

y . Clínicas y hospitales privados.

y hospitales privados. Estaciones de combustibles .

. Empresas de transmisión y distribución eléctrica.

Empresas de telecomunicaciones .

. Empresas de funcionamiento continuo (como plantas industriales o de energía).

(como o de energía). Empresas de seguridad y vigilancia privada.

Farmacias.

En todos los casos, el personal deberá limitarse al estrictamente necesario para mantener la atención a la población.

Derechos laborales

La resolución establece que estas medidas no afectarán los salarios, derechos ni beneficios de los trabajadores. El Ministerio recordó que la suspensión temporal de labores se realiza en virtud de las facultades que le otorga el Código de Trabajo, con el objetivo de preservar la seguridad de empleados y empleadores durante la emergencia.

Alcance de la medida

El mandato rige en las provincias ya declaradas en alerta roja y se aplicará automáticamente a cualquier otra demarcación que pase a esa categoría mientras dure el fenómeno.

La Resolución 10-2025 entró en vigor tras su publicación en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y fue comunicada a la Dirección General de Trabajo y a las demás dependencias del organismo para su cumplimiento inmediato.