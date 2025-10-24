Ministerio de Trabajo: restaurantes solo podrán operar por delivery hasta nuevo aviso

Ministerio de Trabajo dispone que restaurantes solo podrán operar por delivery y plazas comerciales limitarán sus servicios durante la alerta roja por Melissa. ( ARCHIVO DL )

El Ministerio de Trabajo dispuso este viernes que los restaurantes de las provincias bajo alerta roja por el paso de la tormenta tropical Melissa solo podrán operar mediante el servicio de entrega a domicilio (delivery), manteniendo sus establecimientos cerrados al público hasta nuevo aviso.

La medida forma parte de las disposiciones preventivas adoptadas por el Gobierno para salvaguardar la vida de los trabajadores y de la ciudadanía durante los efectos del fenómeno atmosférico.

"Los restaurantes podrán ofrecer sus servicios a través de entrega a domicilio (delivery), pero deberán mantener sus establecimientos cerrados al público", indicó la institución a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el ministerio informó que en las plazas comerciales solo podrán abrir supermercados, farmacias y bancos comerciales, mientras que los demás establecimientos deberán permanecer cerrados hasta que las autoridades levanten la suspensión de labores.

"Advertimos a las plazas comerciales que únicamente podrán permanecer abiertos en ellas los supermercados, farmacias y bancos comerciales, mientras que los demás establecimientos deberán mantenerse cerrados hasta que la suspensión sea levantada", destacó la institución.

El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, exhortó a la población y al sector empresarial a cumplir estrictamente con las disposiciones oficiales, recordando que su objetivo principal es proteger la vida humana, bien "sagrado e irreemplazable".

Olivares llamó además a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Gobierno dominicano, y reiteró que la colaboración ciudadana es esencial para superar de forma segura los efectos de la tormenta tropical Melissa.

"Hacemos un enérgico llamado a la población y al sector empresarial a respetar estrictamente las disposiciones oficiales, recordando que estas medidas tienen como propósito fundamental proteger la vida humana, la cual constituye un bien sagrado e irreemplazable", indicó el Ministerio de Trabajo.

Niveles de alerta

El COE informó que se mantienen 12 provincias en alerta Roja, 11 en alerta amarilla y tres provincias en alerta verde, por posible Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Además, precisó que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.