Ministerio de Trabajo reanuda las labores; por alerta roja mantiene suspensión en cuatro provincias

Ministerio de Trabajo emitió la resolución 12-2025 por el paso de Melissa. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Trabajo levantó la noche de este domingo la suspensión de labores en sectores público y privado que había emitido por el paso de la tormenta Melissa, fenómeno que ya se convirtió en huracán categoría 4.

La incorporación a la jornada laboral solo es para las provincias que están en alerta amarilla y verde. No aplica para las cuatro que fueron colocadas en rojo por el Centro de Operaciones de Emergencias: Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

"Levanta la suspensión de labores en determinadas provincias y mantiene la suspensión en otras con motivo del paso de Melissa por la República Dominicana", acota el documento del órgano rector del sector laboral del país.

La medida está contenida en la resolución número 12-2025, emitida este domingo 26 de octubre de 2025.

La resolución entrará en vigencia tan pronto sea publicada en el portal digital del Ministerio de Trabajo, "a los fines de que la misma pueda ser conocida por los trabajadores y empleadores".

Este domingo, el Gobierno anunció que el país comenzaba a integrarse a la normalidad y dispuso la reapertura laboral y de la docencia, la cual también estaba suspendida. Fue la suspensión más larga de labores en el país después del COVID-19.

Sin trabajar desde la tarde del miércoles

Las labores tanto públicas como privadas fueron suspendidas desde el miércoles 22 a partir de la 1:00 de la tarde en el Distrito Nacional y nueve provincias como medida precautoria ante el paso de la tormenta tropical Melissa.

Provincias en alerta

El COE tiene en alerta roja a Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, demarcaciones en las que sigue la suspensión de labores, la cual quedará levantada "de manera automática tan pronto el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) excluya estas provincias de la alerta roja".

El COE mantiene los niveles de alerta amarilla para el Distrito Nacional y 12 provincias: San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, San Cristóbal, San Juan, Peravia, Monseñor Nouel, Santo Domingo y La Altagracia.

Mientras que estas 14 provincias están en verde: La Vega, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Santiago, Espaillat, Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo y Hato Mayor.