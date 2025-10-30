Abinader destaca la generación de empleos y auge de la inversión extranjera en RD

El presidente Luis Abinader saluda a los asistentes a su llegada a la jornada nacional de empleo. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente de la República, Luis Abinader, resaltó este jueves el crecimiento sostenido de la economía dominicana y el impulso a la creación de empleos de calidad, gracias a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en el país.

Durante la apertura formal de la Jornada Nacional de Empleo: "Tu empleo está aquí", que encabezó junto al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, el mandatario subrayó la importancia de iniciativas como la instalación del hotel Moon Palace, que en su fase de preoperación contratará a 3,500 empleados dominicanos.

"Solo esa empresa, en este momento, en su etapa de preoperación, va a contratar 3,500 empleados. Moon Palace es una empresa mexicana de inversión extranjera, y por eso el Gobierno está tan activo en fomentar la inversión, no solo porque trae nuevas divisas al país, sino porque genera empleos para los dominicanos, cada vez de mejor calidad", expresó Abinader.

El presidente destacó además la labor del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en la capacitación y colocación laboral de los trabajadores, asegurando que la coordinación entre el sector público y privado es clave para seguir impulsando el desarrollo nacional.

Inaugurarán nuevas naves industriales

Asimismo, anunció que este fin de semana inaugurará dos nuevas naves industriales en la zona franca de San Juan de la Maguana, como parte del compromiso gubernamental de promover el empleo en todas las regiones del país.

"Este fin de semana inauguraré dos nuevas naves industriales en la zona franca de San Juan de la Maguana, un lugar que necesita empleo. Esa es la función del Gobierno: crear las condiciones, tanto para la inversión nacional como para la extranjera, de modo que se generen oportunidades laborales", afirmó Abinader.

El mandatario concluyó su intervención felicitando al equipo del Ministerio de Trabajo y agradeciendo la confianza de las empresas que apuestan por la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-30-at-103946-am-1-efcc0f27.jpeg Postulantes conversan con el personal de la feria y entregan sus documentos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-30-at-103941-am-1-5b28fc52.jpeg Cientos de personas asistieron a la jornada de empleo para entregar sus documentos y postularse a distintas vacantes. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

"Este es un acto de un significado muy especial, en el cual Eddy Olivares y yo hemos estado trabajando desde hace un tiempo, porque refleja un signo muy positivo de la economía dominicana", puntualizó el presidente Abinader.

7,000 empleos disponibles

En ese escenario, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, dijo que este jueves se lanzó oficialmente el Programa RD-Trabaja con la apertura a esta Jornada Nacional de Empleo: "Tu Empleo está Aquí", donde 66 empresas ponen a disposición de los dominicanos 7,012 empleos formales.

"Este acto, encabezado por nuestro presidente Luis Abinader, simboliza la continuidad de una política de estado clara: una política que coloca al trabajo digno y formal en el centro del desarrollo nacional", expresó Olivares.

Destacó que el trabajo no es solo un medio de subsistencia. "El trabajo es dignidad, es independencia, es libertad. Y cuando un gobierno se compromete a crear empleos formales, lo que realmente está haciendo es construir ciudadanía, justicia social y bienestar".

La feria se realizó en la Universidad del Caribe (Unicaribe) en Santo Domingo.