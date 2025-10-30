Con la participación de 66 empresas se inició este jueves la jornada nacional "Mi empleo está aquí", que ofrece 7,012 plazas laborales en sectores como el turismo, industria, comercio y agropecuaria.

"Las 66 empresas presentes han hecho un compromiso firme: dar el mayor esfuerzo para que las 7,012 plazas vacantes sean ocupadas por quienes han venido hoy, muchos desde muy lejos, buscando una oportunidad para integrarse al mercado laboral formal", destacó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares durante el acto inaugural.

Olivares explicó que el Servicio Nacional de Empleo (Senae) dará seguimiento a los postulantes para asegurar que las vacantes sean ocupadas por personas que acudan a las jornadas.

Reglamentarán jornadas de empleo

Asimismo, anunció que el Ministerio reglamentará las jornadas de empleo para garantizar un proceso más organizado y eficiente.

"Queremos que cada persona que acuda a buscar trabajo tenga la oportunidad de colocarse. Si le falta alguna competencia, la empresa nos lo comunica y lo enviamos al Infotep para una formación intensiva de unos 10 días. Así completamos su preparación y facilitamos su inserción laboral", expresó el ministro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-30-at-103942-am-8f0568e8.jpeg Jóvenes hacen fila para entregar y completar formularios durante la jornada nacional de empleo. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

El funcionario también adelantó que la próxima jornada de empleo se realizará en Santiago, y que el programa se extenderá a todo el país, con énfasis en las provincias del sur, donde los índices de desempleo son más altos.

"Vamos a llevar oportunidades a cada rincón del país. Donde haya desempleo, iremos personalmente a ayudar a la gente y, si es necesario, trasladarlos hacia donde están los empleos. Ya no soy solo ministro de Trabajo, soy el buscador de empleo para quienes no lo tienen", afirmó Olivares.

El ministro informó que otras empresas han mostrado interés en sumarse a futuras jornadas, lo que refleja el compromiso del sector privado con la generación de empleos y el desarrollo económico nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-30-at-103944-am-f440fd5c.jpeg El ministro de Trabajo, Eddy Olivares durante su participación en la jornada nacional de empleo. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-30-at-103945-am-ee63be9e.jpeg El presidente Luis Abinader saluda a los presentes en su llegada a la más reciente jornada nacional de empleo. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

"Nuestro país tiene hoy una tasa de desempleo cercana al 5 %, una de las más bajas de la región", expresó Olivares.

"Seguiremos reduciendo ese porcentaje, y al mismo tiempo, aumentaremos la formalidad laboral, hasta alcanzar la meta del 50 % de empleos formales", afirmó el ministro haciendo referencia a la jornada, que se inicia hoy con el impulso de RD-Trabaja.

La jornada laboral fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, en la Universidad del Caribe.

"Nuestra misión es que cada vez más dominicanos y dominicanas trabajen en condiciones seguras, con estabilidad, con derechos y con oportunidades de crecimiento", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-30-at-103938-am-38e47d56.jpeg Personas entregan sus documentos durante la jornada nacional de empleo. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)