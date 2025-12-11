Ministerio de Trabajo ofrece 5,750 vacantes en jornada de empleo en Santiago

Residentes participan en la jornada "Tu Empleo Está Aquí", donde empresas de Santiago y otras provincias ofrecieron miles de vacantes como parte del programa RD-Trabaja. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio de Trabajo celebró en Santiago la jornada denominada "Tu Empleo Está Aquí", un encuentro en el que 66 empresas ofertaron 5,750 vacantes como parte del programa RD-Trabaja.

Un comunicado detalla que la actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, donde los asistentes pudieron participar en entrevistas directas con reclutadores, así como en talleres formativos, charlas de orientación profesional y espacios de acompañamiento técnico, diseñados para fortalecer sus competencias y mejorar sus oportunidades de empleo.

En la jornada participaron representantes de 43 empresas de Santiago, seis de Moca, cuatro de Puerto Plata y una de Punta Cana.

Entre las compañías presentes figuran La Famosa, Café Santo Domingo, Bepensa–Coca Cola, Baldón, Zona Franca de Santiago, Santo Domingo Motors, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, el sector hotelero y de restaurantes, el Aeropuerto Internacional del Cibao y Grupo Estrella, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/whatsapp-image-2025-12-11-at-33625-pm-b3182c91.jpeg La jornada "Tu Empleo Está Aquí", donde empresas de Santiago y otras provincias ofrecieron miles de vacantes como parte del programa RD-Trabaja. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El acto fue encabezado por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien destacó que el compromiso del Estado dominicano es promover empleos formales y decentes, que garanticen a los trabajadores acceso a seguridad social, seguro de salud, fondo de pensiones, protección ante riesgos laborales y demás derechos establecidos en la ley.

"Todo nuestro esfuerzo, cada programa, cada normativa y las excelentes relaciones con nuestros empleadores privados contribuyen al fin de que las personas trabajen, que trabajen mejor y que lo hagan en condiciones que les permitan avanzar y construir un futuro mejor junto a su familia", expresó el funcionario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/whatsapp-image-2025-12-11-at-33606-pm-7b03dec3.jpeg Autoridades del Ministerio de Trabajo, junto a representantes del sector empresarial y académico, encabezaron en Santiago la jornada "Tu Empleo Está Aquí", donde se ofrecieron más de 5,700 vacantes como parte del programa RD-Trabaja. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Durante el encuentro, Alexandre Bagolle, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó la importancia del empleo y la colaboración intersectorial. Valoró la jornada como un aporte significativo al desarrollo de Santiago y al fortalecimiento de las políticas de empleo impulsadas por el país.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y la gobernadora provincial, Rosa Santos, agradecieron al ministro Olivares por realizar la actividad en la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/whatsapp-image-2025-12-11-at-33623-pm-f8385193.jpeg Residentes participan en la jornada "Tu Empleo Está Aquí", donde empresas de Santiago y otras provincias ofrecieron miles de vacantes como parte del programa RD-Trabaja. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Reconocimiento

En el marco del evento, el empresario Félix García fue reconocido por su trayectoria y sus aportes al desarrollo de Santiago.