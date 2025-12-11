×
jornada de empleo
jornada de empleo

Ministerio de Trabajo ofrece 5,750 vacantes en jornada de empleo en Santiago

En la actividad participaron representantes de 66 empresas de Santiago, Moca, Puerto Plata y Punta Cana

Expandir imagen
Ministerio de Trabajo ofrece 5,750 vacantes en jornada de empleo en Santiago
Residentes participan en la jornada "Tu Empleo Está Aquí", donde empresas de Santiago y otras provincias ofrecieron miles de vacantes como parte del programa RD-Trabaja. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El Ministerio de Trabajo celebró en Santiago la jornada denominada "Tu Empleo Está Aquí", un encuentro en el que 66 empresas ofertaron 5,750 vacantes como parte del programa RD-Trabaja.

Un comunicado detalla que la actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, donde los asistentes pudieron participar en entrevistas directas con reclutadores, así como en talleres formativos, charlas de orientación profesional y espacios de acompañamiento técnico, diseñados para fortalecer sus competencias y mejorar sus oportunidades de empleo.

En la jornada participaron representantes de 43 empresas de Santiago, seis de Moca, cuatro de Puerto Plata y una de Punta Cana.

Entre las compañías presentes figuran La Famosa, Café Santo Domingo, Bepensa–Coca Cola, Baldón, Zona Franca de Santiago, Santo Domingo Motors, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, el sector hotelero y de restaurantes, el Aeropuerto Internacional del Cibao y Grupo Estrella, entre otras.

Expandir imagen
La jornada "Tu Empleo Está Aquí", donde empresas de Santiago y otras provincias ofrecieron miles de vacantes como parte del programa RD-Trabaja. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El acto fue encabezado por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien destacó que el compromiso del Estado dominicano es promover empleos formales y decentes, que garanticen a los trabajadores acceso a seguridad social, seguro de salud, fondo de pensiones, protección ante riesgos laborales y demás derechos establecidos en la ley.

"Todo nuestro esfuerzo, cada programa, cada normativa y las excelentes relaciones con nuestros empleadores privados contribuyen al fin de que las personas trabajen, que trabajen mejor y que lo hagan en condiciones que les permitan avanzar y construir un futuro mejor junto a su familia", expresó el funcionario.

Expandir imagen
Autoridades del Ministerio de Trabajo, junto a representantes del sector empresarial y académico, encabezaron en Santiago la jornada "Tu Empleo Está Aquí", donde se ofrecieron más de 5,700 vacantes como parte del programa RD-Trabaja. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Durante el encuentro, Alexandre Bagolle, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó la importancia del empleo y la colaboración intersectorial. Valoró la jornada como un aporte significativo al desarrollo de Santiago y al fortalecimiento de las políticas de empleo impulsadas por el país.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y la gobernadora provincial, Rosa Santos, agradecieron al ministro Olivares por realizar la actividad en la ciudad.

Expandir imagen
Residentes participan en la jornada "Tu Empleo Está Aquí", donde empresas de Santiago y otras provincias ofrecieron miles de vacantes como parte del programa RD-Trabaja. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Reconocimiento

En el marco del evento, el empresario Félix García fue reconocido por su trayectoria y sus aportes al desarrollo de Santiago.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.