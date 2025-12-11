Ministerio de Trabajo ofrece 5,750 vacantes en jornada de empleo en Santiago
En la actividad participaron representantes de 66 empresas de Santiago, Moca, Puerto Plata y Punta Cana
El Ministerio de Trabajo celebró en Santiago la jornada denominada "Tu Empleo Está Aquí", un encuentro en el que 66 empresas ofertaron 5,750 vacantes como parte del programa RD-Trabaja.
Un comunicado detalla que la actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, donde los asistentes pudieron participar en entrevistas directas con reclutadores, así como en talleres formativos, charlas de orientación profesional y espacios de acompañamiento técnico, diseñados para fortalecer sus competencias y mejorar sus oportunidades de empleo.
En la jornada participaron representantes de 43 empresas de Santiago, seis de Moca, cuatro de Puerto Plata y una de Punta Cana.
Entre las compañías presentes figuran La Famosa, Café Santo Domingo, Bepensa–Coca Cola, Baldón, Zona Franca de Santiago, Santo Domingo Motors, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, el sector hotelero y de restaurantes, el Aeropuerto Internacional del Cibao y Grupo Estrella, entre otras.
El acto fue encabezado por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien destacó que el compromiso del Estado dominicano es promover empleos formales y decentes, que garanticen a los trabajadores acceso a seguridad social, seguro de salud, fondo de pensiones, protección ante riesgos laborales y demás derechos establecidos en la ley.
"Todo nuestro esfuerzo, cada programa, cada normativa y las excelentes relaciones con nuestros empleadores privados contribuyen al fin de que las personas trabajen, que trabajen mejor y que lo hagan en condiciones que les permitan avanzar y construir un futuro mejor junto a su familia", expresó el funcionario.
Durante el encuentro, Alexandre Bagolle, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó la importancia del empleo y la colaboración intersectorial. Valoró la jornada como un aporte significativo al desarrollo de Santiago y al fortalecimiento de las políticas de empleo impulsadas por el país.
El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y la gobernadora provincial, Rosa Santos, agradecieron al ministro Olivares por realizar la actividad en la ciudad.
Reconocimiento
En el marco del evento, el empresario Félix García fue reconocido por su trayectoria y sus aportes al desarrollo de Santiago.