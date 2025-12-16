El mercado laboral aumenta la cantidad de ocupados en casi 120 mil personas en el último año

Nuevos empleos estuvieron concentrados principalmente en mujeres y personas con educación superior. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El mercado laboral dominicano logró aumentar la cantidad de ocupados en casi 120 mil nuevas personas durante en el tercer trimestre de este año, con relación a igual período de 2024

Los ocupados totalizaron 5,149,829 personas, para un incremento interanual de 2.4 %, equivalente a 119,965 trabajadores netos con respecto al período julio-septiembre de 2024, según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), publicada ayer por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Al analizar la composición demográfica de los nuevos ocupados, el 82.2 % (98,626 puestos de trabajo) corresponde a población femenina, concentrado principalmente en el grupo de 25 a 39 años, mientras que los hombres aportaron el 17.8 % restante (21,339 posiciones de trabajo).

Asimismo, se evidencia que, dentro de los 119,965 ocupados adicionales, 68,327 personas poseen estudios universitarios, en tanto que 52,358 cuentan con nivel educativo secundario.

Estos resultados reflejan que la generación de empleos en estos últimos 12 meses estuvo concentrada principalmente en mujeres y personas con educación superior, explicó el BCRD mediante un comunicado de prensa.

A pesar de los nuevos puestos de trabajo, la tasa de desocupación abierta, referente al porcentaje de los desocupados que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral, se ubicó en 5.3 % en julio-septiembre de 2025, permaneciendo sin cambios con respecto a igual trimestre de 2024.

En el mismo orden, la población inactiva, aquellos en edad de trabajar que no se encuentran ocupados ni en búsqueda activa de trabajo, se situó en 2,724,763 personas en el tercer trimestre de este año, para una reducción de 67,748 inactivos en comparación con el mismo trimestre de 2024.

De esta manera, la tasa de inactividad presenta una reducción de 1.1 puntos porcentuales, al disminuir de 34.5 % en el tercer trimestre de 2024 a 33.4 % en igual período de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/ocupados-infografia-7bf20736.png

"Los resultados evidencian que el mercado laboral continúa exhibiendo gran resiliencia, con niveles de ocupación en su nivel máximo y tasas de desocupación e informalidad que se mantienen en torno a los mínimos históricos", destacó la institución.

Agregó que el comportamiento se ha registrado pese al entorno internacional adverso, que ha generado incertidumbre y ha afectado principalmente el desempeño de la inversión privada, lo que, combinado con una ejecución de la inversión pública por debajo de su promedio de largo plazo, se ha traducido en una moderación del crecimiento económico.

Informalidad

En términos de composición del empleo, se evidencia que, del aumento interanual de 119,965 trabajadores, los ocupados formales contribuyeron con un total neto de 88,583 personas (73.8 %) en julio-septiembre de 2025, mientras que los informales incrementaron en 31,382 (26.2 %).

Como resultado, la tasa de informalidad se ubicó en 54.6 % en el tercer trimestre de 2025 para una disminución de 0.7 puntos porcentuales respecto al 55.3 % registrado en igual período de 2024.