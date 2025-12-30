El feriado del Día de los Santos Reyes será el lunes 5 de enero

Representación de los tres Reyes Magos, en un desfile en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Trabajo recordó este martes que el feriado correspondiente al Día de los Santos Reyes, que se conmemora el martes 6 de enero, será trasladado al lunes 5 de enero, conforme a lo dispuesto por la legislación laboral vigente.

A través de una nota de prensa, la institución precisó que el martes 6 de enero será laborable, por lo que los trabajadores deberán reintegrarse a sus labores habituales en esa fecha. El ministerio indicó que la aplicación del feriado movible debe cumplirse en todos los establecimientos del país, tanto del sector público como privado.

Los días feriados para el año 2026

El calendario de días feriados para 2026 incluye fechas inamovibles y feriados que serán trasladados para garantizar la continuidad laboral, abarcando festividades religiosas, cívicas y nacionales, entre estos:

El jueves 1 de enero , fecha de celebración de Año Nuevo , no se cambia .

, fecha de celebración de , . El martes 6 de enero , Día de los Santos Reyes , se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 5.

, Día de los , se trabaja y el se cambia para el lunes 5. El miércoles 21 de enero , Día de Nuestra Señora de la Altagracia , no se cambia .

, Día de , . El lunes 26 de enero , fecha en que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte , no se cambia

, fecha en que se conmemora el , El viernes 27 de febrero , Día de la Independencia Nacional es inamovible

, Día de la es Es inamovible , el viernes 3 de abril , Viernes Santo , festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo

, el , , festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo El viernes 1 de mayo , Día del Trabajo , se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 4 de mayo

, , se trabaja y el se cambia para el lunes 4 de mayo El jueves 4 de junio , día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi , no se cambia .

, día en que se celebra la festividad religiosa , . El domingo 16 de agosto , Día de la Restauración de la República Dominicana , no se cambia .

, Día de la , . El jueves 24 de septiembre , Día de Nuestra Señora de las Mercedes , no se cambia .

, Día de , . El viernes 6 de noviembre, Día de la Constitución, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 9 de noviembre.