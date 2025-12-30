El feriado del Día de los Santos Reyes será el lunes 5 de enero
La institución precisó que el martes 6 de enero será laborable, por lo que los trabajadores deberán reintegrarse a sus labores habituales en esa fecha
El Ministerio de Trabajo recordó este martes que el feriado correspondiente al Día de los Santos Reyes, que se conmemora el martes 6 de enero, será trasladado al lunes 5 de enero, conforme a lo dispuesto por la legislación laboral vigente.
A través de una nota de prensa, la institución precisó que el martes 6 de enero será laborable, por lo que los trabajadores deberán reintegrarse a sus labores habituales en esa fecha. El ministerio indicó que la aplicación del feriado movible debe cumplirse en todos los establecimientos del país, tanto del sector público como privado.
Los días feriados para el año 2026
El calendario de días feriados para 2026 incluye fechas inamovibles y feriados que serán trasladados para garantizar la continuidad laboral, abarcando festividades religiosas, cívicas y nacionales, entre estos:
- El jueves 1 de enero, fecha de celebración de Año Nuevo, no se cambia.
- El martes 6 de enero, Día de los Santos Reyes, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 5.
- El miércoles 21 de enero, Día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia.
- El lunes 26 de enero, fecha en que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, no se cambia
- El viernes 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional es inamovible
- Es inamovible, el viernes 3 de abril, Viernes Santo, festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo
- El viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 4 de mayo
- El jueves 4 de junio, día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia.
- El domingo 16 de agosto, Día de la Restauración de la República Dominicana, no se cambia.
- El jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia.
- El viernes 6 de noviembre, Día de la Constitución, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 9 de noviembre.