El Ministerio de Trabajo extiende plazo para que los empleadores registren a su personal fijo

El Ministerio de Trabajo prorrogó hasta el 31 de enero del 2026 la entrega de la Planilla de Personal Fijo (DGT-3), un documento en el que los empleadores deben registrar a su personal fijo y renovarlo en los primeros 15 días de cada año, en cumplimiento con el Reglamento 258/93 para la aplicación del código laboral.

La institución ha decidido otorgar este plazo para que los empleadores puedan actualizar los datos de sus compañías, establecimientos y trabajadores, así como completar el registro en el Sistema Integrado de Registro de Personal, un procedimiento considerado imprescindible en la renovación.

El artículo 15 del Reglamento 258/93 obliga a los empleadores a la entrega de una relación certificada del personal que emplee con carácter fijo por tiempo indefinido o para una obra o servicio determinados.

Según esta norma, los empleadores deben indicar el salario correspondiente a cada trabajador, su nombre, nacionalidad, ocupación, número y serie de la cédula de identidad de trabajador y su sexo.

¿Cómo realizar la inscripción o renovación?

El documento debe ser registrado a través de la dirección electrónica ovi.mt.gob.do. Los trabajadores deben ser registrados en el establecimiento en que estén prestando sus servicios.

Una vez los empleadores validan que las informaciones contenidas en la planilla están correctas, deberán proceder a realizar el pago correspondiente por medio de una de estas dos vías:

Realizar una transacción electrónica con tarjeta de crédito o de débito Adquirir un PIN en una de las Representaciones Locales de Trabajo y proceder con el registro definitivo.

Al vencerse el plazo, los Inspectores de Trabajo levantarán actas de infracción a los empleadores que no hayan cumplido con el registro del referido documento.

El Ministerio de Trabajo recordó a los interesados comunicarse al correo electrónico sirla.info@mt.gob.do, o llamar a los números 809-535-4404, opción 1, o a las extensiones 3004 a la 3005 y 3016, para solicitar mayor información.

