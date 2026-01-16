×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nuestra Señora de la Altagracia
Nuestra Señora de la Altagracia

El Ministerio de Trabajo recuerda que el Día de Nuestra Señora de la Altagracia no se cambia

El sector laboral deberá reintegrarse a sus actividades cotidianas el jueves 22 de enero, conforme a lo establecido en la Ley 139-97

    Expandir imagen
    El Ministerio de Trabajo recuerda que el Día de Nuestra Señora de la Altagracia no se cambia
    Feligreses participan en una procesión en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, recorriendo las calles de la Zona Colonial, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    El Ministerio de Trabajo recordó este viernes a los empleadores y trabajadores que el miércoles 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, será un día no laborable.

    La institución indicó que el sector laboral deberá reintegrarse a sus actividades cotidianas el jueves 22 de enero, conforme a lo establecido en la Ley 139-97.

    La celebración de esta fecha deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

    RELACIONADAS

    Otros días feriados para del año 2026

    El calendario de días feriados para 2026 incluye fechas inamovibles y feriados que serán trasladados para garantizar la continuidad laboral, abarcando festividades religiosas, cívicas y nacionales, entre estos:

    • El lunes 26 de enero, fecha en que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, no se cambia
    • El viernes 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional es inamovible
    • Es inamovible el viernes 3 de abril, Viernes Santo, festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo
    • El viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 4 de mayo
    • El jueves 4 de junio, día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia
    • El domingo 16 de agosto, Día de la Restauración de la República Dominicana, no se cambia
    • El jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia
    • El viernes 6 de noviembre, Día de la Constitución, se trabaja, y el feriado se cambia para el lunes 9 de noviembre
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.