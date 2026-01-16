El Ministerio de Trabajo recuerda que el Día de Nuestra Señora de la Altagracia no se cambia

Feligreses participan en una procesión en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, recorriendo las calles de la Zona Colonial, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El Ministerio de Trabajo recordó este viernes a los empleadores y trabajadores que el miércoles 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, será un día no laborable.

La institución indicó que el sector laboral deberá reintegrarse a sus actividades cotidianas el jueves 22 de enero, conforme a lo establecido en la Ley 139-97.

La celebración de esta fecha deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

Otros días feriados para del año 2026

El calendario de días feriados para 2026 incluye fechas inamovibles y feriados que serán trasladados para garantizar la continuidad laboral, abarcando festividades religiosas, cívicas y nacionales, entre estos:

El lunes 26 de enero , fecha en que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte , no se cambia

, fecha en que se conmemora el , El viernes 27 de febrero , Día de la Independencia Nacional es inamovible

, es Es inamovible el viernes 3 de abril , Viernes Santo , festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo

el , , en que se conmemora la muerte de Jesucristo El viernes 1 de mayo, Día del Trabajo , se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 4 de mayo

, se trabaja y el para el lunes 4 de mayo El jueves 4 de junio , día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi , no se cambia

, día en que se celebra la , El domingo 16 de agosto, Día de la Restauración de la República Dominicana, no se cambia

de la República Dominicana, El jueves 24 de septiembre , Día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia

, de las Mercedes, El viernes 6 de noviembre, Día de la Constitución, se trabaja, y el feriado se cambia para el lunes 9 de noviembre