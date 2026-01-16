El Ministerio de Trabajo recuerda que el Día de Nuestra Señora de la Altagracia no se cambia
El sector laboral deberá reintegrarse a sus actividades cotidianas el jueves 22 de enero, conforme a lo establecido en la Ley 139-97
El Ministerio de Trabajo recordó este viernes a los empleadores y trabajadores que el miércoles 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, será un día no laborable.
La institución indicó que el sector laboral deberá reintegrarse a sus actividades cotidianas el jueves 22 de enero, conforme a lo establecido en la Ley 139-97.
La celebración de esta fecha deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.
Otros días feriados para del año 2026
El calendario de días feriados para 2026 incluye fechas inamovibles y feriados que serán trasladados para garantizar la continuidad laboral, abarcando festividades religiosas, cívicas y nacionales, entre estos:
- El lunes 26 de enero, fecha en que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, no se cambia
- El viernes 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional es inamovible
- Es inamovible el viernes 3 de abril, Viernes Santo, festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo
- El viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 4 de mayo
- El jueves 4 de junio, día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia
- El domingo 16 de agosto, Día de la Restauración de la República Dominicana, no se cambia
- El jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia
- El viernes 6 de noviembre, Día de la Constitución, se trabaja, y el feriado se cambia para el lunes 9 de noviembre