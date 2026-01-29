Ministerio de Trabajo pagará tres meses de salarios a personas en formación laboral en empresas

Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo, hablando durante la actividad. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo anunció este jueves que pagará durante tres meses los salarios de jóvenes y adultos que participen en entrenamientos laborales dentro de empresas, con la posibilidad de ser incorporados de manera formal al concluir la capacitación.

La iniciativa forma parte del programa RD-Trabaja, el cual busca fortalecer la inserción laboral en el sector formal y reducir la informalidad en el país.

El anuncio fue realizado por el titular de la cartera, Eddy Olivares Ortega, durante un acto en el Hotel Intercontinental, en la avenida Winston Churchill, Distrito Nacional.

El funcionario destacó que uno de los objetivos centrales de RD-Trabaja es garantizar que los beneficiarios accedan desde el primer día al sistema de seguridad social, incluyendo salud, pensiones y protección frente a riesgos laborales, beneficios que solo el empleo formal puede ofrecer.

"El empleo formal es la base de una sociedad más justa, productiva y estable", afirmó Olivares Ortega.

Subrayó que el programa no solo brinda entrenamiento, sino que fortalece los perfiles de los participantes a través de capacitaciones, prácticas profesionales y experiencias reales en el lugar de trabajo.

A quien va dirigido

RD-Trabaja está dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años y adultos mayores de 35, mientras que en el caso de personas con discapacidad el programa se extenderá hasta seis meses, con los salarios igualmente cubiertos por el Ministerio de Trabajo.

En tanto que Nathalie Alvarado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que respalda la iniciativa, destacó que la propuesta busca articular de manera más efectiva al Estado, las empresas y los trabajadores, conectando la formación con las necesidades reales del mercado laboral.

"Esta red de trabajo no es solo una política de empleo; representa un nuevo modelo de gestión laboral que alinea formación, intermediación y demanda productiva para generar oportunidades formales y productivas", explicó Alvarado.