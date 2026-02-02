El Ministerio de Trabajo insta a los empresarios a cumplir con el aumento de 8 % al salario mínimo

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, dio una rueda de prensa para instar a las empresas a comenzar el pago del 8 % adicional de aumento salarial de este 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo recordó a los empresarios y los trabajadores que a partir del 1 de febrero del 2026 entró en vigor un aumento de un 8 % del salario mínimo de los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas (mipymes).

Su titular, Eddy Olivares, recordó que el Comité Nacional de Salarios (CNS) aprobó el año pasado un aumento escalonado de 20 % al salario mínimo devengado por los trabajadores en todas las empresas sin importar su tamaño, medida que beneficia de manera directa a 1.4 millones de trabajadores.

"Este aumento favorecerá directamente a cerca del 60 % del empleo formal en República Dominicana, lo que se enmarca en la política del presidente, Luis Abinader, de dignificar el empleo, reducir brechas sociales y construir un mercado laboral más justo y sostenible", remarcó Olivares.

Asimismo, el funcionario dijo que se trata de un aumento salarial que fortalece el poder adquisitivo "y combate la pobreza", al tiempo de señalar que iniciándose el 2026, "la República Dominicana da un paso firme hacia la mejora de las condiciones de vida de miles de trabajadores con la aplicación total de este aumento del salario mínimo, aprobado en la mesa del diálogo tripartito por el Comité Nacional de Salarios".

Salarios tras el ajuste

Conforme a este ajuste:

Los trabajadores de las empresas grandes tendrán un salario de 29,988 pesos, para un aumento de 4,998 pesos.

Los empleados de las medianas devengarán mínimo 27,489.60 pesos, lo que representa un incremento de 4,582 pesos.

Quienes trabajan en pequeñas empresas cobrarán 18,421.20 pesos; un alza de 3,070 pesos

En el caso de las microempresas, el salario mínimo será de 16,993.20 pesos, 2,832 pesos más que lo devengado previo al ajuste.

El ministro de Trabajo aseguró que el aumento salarial mejorará cuánto cubren los sueldos el costo actual de la canasta básica familiar, sobre todo en los hogares más vulnerables.

Indicó que el salario mínimo que pagarán las grandes empresas supera el costo total de la canasta básica del primer quintil de ingresos, para una cobertura de 106.8 %.

En tanto, lo que pagarán las medianas cubre casi el 98% del costo de la canasta del primer quintil de ingresos por lo que será "la primera vez para muchos trabajadores formales" que van a contar con un salario mínimo que les permita cubrir "las necesidades básicas esenciales del hogar".

Finalmente, Olivares expresó que con este aumento el salario mínimo se consolida como una herramienta clave de política pública, "no solo para mejorar los ingresos, sino también para reducir desigualdades, fortalecer el consumo interno y promover el trabajo decente".

