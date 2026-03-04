La falta de inspectores de trabajo en oficinas provinciales limita el cumplimiento de normas

Dos inspectores de trabajo paralizando una construcción por incumplir normas de salud y seguridad. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana enfrenta una escasez de inspectores laborales, situación que está afectando la eficiencia y efectividad de las funciones que desempeñan estos profesionales en la protección de los derechos de los trabajadores y en la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales.

A pesar de que los inspectores tienen un rol fundamental en el control, la prevención, la conciliación y la coacción de situaciones laborales, la falta de personal en diversas oficinas del país está limitando la capacidad de acción de la institución.

El último concurso realizado por el Ministerio de Trabajo para la designación de inspectores laborales fue en 2018. Mediante la convocatoria No. 0000506-0206-00-0007, se informó sobre la necesidad de llenar unas 50 plazas. En el concurso participaron alrededor de 200 abogados y fueron seleccionados 50 que fueron designados en el año 2019.

Actualmente son 186 inspectores, de los cuales 32 corresponden a representantes locales y los restantes se reparten entre supervisores e inspectores. La mayor cantidad de este personal se concentra en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Denuncia

La Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (Asitraredo) denunció, el pasado 26 de enero, que el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, estaría violando el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al contratar personas como inspectores de trabajo sin concurso.

Carmen Rondón, presidenta de la Asitraredo, explicó que con estas contrataciones se violan, además, disposiciones de la Ley 41-08 de Función Pública y el Código de Trabajo.

"Tenemos copia de una comunicación del Ministerio de Administración Pública donde aprueba la contratación de 10 inspectores que le solicitó el Ministerio de Trabajo, sin poseer aptitudes, especialidades en esa materia y sin previa evaluación", declaró Rondón.

Aseguró que ya fueron nombradas algunas personas para desempeñar las funciones de inspector de trabajo, añadiendo que tiene información de que serían unos 55 sin someterlos al concurso de evaluación.

Refirió que de llevarse a cabo esta disposición, el ministro Olivares violaría una norma que ha sido respetada por los ministros de Trabajo desde el 1991.

De acuerdo a la denuncia, los nombrados por contrato no cumplen con los requisitos establecidos para ejercer esas funciones.

De acuerdo con la legislación vigente, para ejercer el cargo se requiere ser ciudadano dominicano, tener formación universitaria (generalmente en derecho o áreas afines), contar con experiencia profesional de al menos dos años, no superar los 55 años, y aprobar el concurso de oposición del Ministerio de Trabajo a través del portal "Concursa".

Caos en las oficinas

Esta falta de personal ha provocado serias deficiencias en la operación de las oficinas del Ministerio de Trabajo a nivel nacional.

De acuerdo con el levantamiento realizado por Diario Libre, la oficina de Santiago Rodríguez solo cuenta con el encargado, que también asume las funciones de inspector.

A la escasez de inspectores se suma la falta de equipos informáticos adecuados, impresoras y personal administrativo y de seguridad suficiente, lo cual ha generado un entorno de trabajo poco eficiente y con limitadas capacidades para realizar las tareas de manera oportuna.

El déficit en recursos humanos y materiales está afectando la capacidad de las oficinas de realizar inspecciones a tiempo, lo que representa un riesgo para los derechos de los trabajadores y la correcta aplicación de la ley.

Diario Libre solicitó al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, que explicara qué acciones se están tomando ante la falta de inspectores laborales y las razones detrás de los nombramientos por contrato y no por concurso, pero el incumbente no había respondido al cierre de la presente edición.