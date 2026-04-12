Ministerio de Trabajo sugiere a empleadores flexibilizar jornada e implementar teletrabajo

El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana recomendó la noche de este domingo a empleadores flexibilizar la jornada laboral e implementar el teletrabajo en las provincias bajo alerta, debido a las condiciones climáticas provocadas por las lluvias en el país.

La institución emitió la disposición este 12 de abril mediante un comunicado oficial, en el que indica que la medida aplica para el Distrito Nacional, así como 26 provincias en alerta amarilla y dos en alerta verde, conforme a los reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Trabajo a distancia

El Ministerio exhortó a las empresas cuyas operaciones se desarrollan en estas demarcaciones a adoptar el trabajo a distancia, en la medida de lo posible, con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores a riesgos como inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Pide aceptar tardanzas

Asimismo, planteó que se debe aceptar con justificación válida la tardanza o imposibilidad de asistencia de empleados que enfrenten dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo debido a la situación climática.

La entidad subrayó que estas medidas buscan garantizar la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores, al tiempo que recordó que no deben implicar la pérdida de derechos laborales ni beneficios adquiridos.

En el comunicado, también se hizo un llamado a la responsabilidad compartida entre empleadores y empleados para prevenir situaciones de riesgo, así como a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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Las autoridades reiteraron que las lluvias continuarán en gran parte del territorio nacional, por lo que instaron a la población a seguir las orientaciones de los organismos de emergencia.

Provincias en alerta En alerta amarilla se encuentra el Distrito Nacional y las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi, San José de Ocoa, El Seibo, La Altagracia, Bahoruco, Duarte, Independencia, San Cristóbal, Elías Piña, La Romana, Valverde y Santo Domingo. Mientras que en verde fueron ubicadas, Dajabón y San Juan.