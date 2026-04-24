La mañana de este viernes, el Ministerio de Trabajo celebró una serie de demostraciones de brigadas de emergencia bajo el título "Entornos de trabajo psicosociales saludables".

La misma se realizó en vísperas del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra el 28 de abril.

En la demostración participaron 11 empresas, las cuales realizaron simulacros de incendios, rescate y manejo de emergencias incipientes, demostrando que la prevención no es solo una responsabilidad, sino una cultura que se construye con disciplina, formación y compromiso continuo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-115808-am-347c284c.jpeg Demostración de ejercicios de brigadas de emergencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-115806-am-5c357095.jpeg Demostración de ejercicios de brigadas de emergencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-115756-am-1-4baae975.jpeg Demostración de ejercicios de brigadas de emergencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-115755-am-1-6e9609d4.jpeg Demostración de ejercicios de brigadas de emergencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-115759-am-7b1d795e.jpeg Demostración de ejercicios de brigadas de emergencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-115808-am-1-b5e0d2fb.jpeg Demostración de ejercicios de brigadas de emergencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-115809-am-4f2cfe11.jpeg Demostración de ejercicios de brigadas de emergencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-115802-am-efbd7a4e.jpeg Demostración de ejercicios de brigadas de emergencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-115756-am-1567492b.jpeg Demostración de ejercicios de brigadas de emergencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Centrarse en la promoción

El viceministro de Inspección, Seguridad y Salud en el Trabajo, Franklin Augusto Marte Bueno, expresó que cada año el Ministerio de Trabajo se une a los lineamientos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al centrarse en la promoción de entornos de trabajos psicosociales seguros y saludables.

A su juicio, este tema demanda de atenciones hoy más que nunca.

"Este enfoque nos invita a ir más allá de la seguridad física, reconocer la importancia del bienestar emocional mental y social de los trabajadores porque en un entorno laboral verdaderamente seguro es aquel donde las personas pueden desarrollarse con dignidad equilibrio y confianza" Franklin Augusto Marte Bueno Viceministro de Inspección, Seguridad y Salud en el Trabajo “

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Marte Bueno dijo que las actividades que se desarrollan en el marco de esta semana, especialmente los ejercicios realizados por las empresas participantes, constituyen una muestra clara de las capacidades que ha ido consolidando la República Dominicana en materia de prevención y respuesta ante emergencias.

Según señaló, esto demuestra que el país avanza en el ámbito de la seguridad laboral, que se prepara y que apuesta por la protección integral de su gente.

"Desde el Ministerio de Trabajo reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo una cultura de prevención, promoviendo políticas públicas efectivas y acompañando al sector productivo en la construcción de espacios laborales más seguros, saludables y humanos", concluyó el viceministro.

Empresas participantes

Entre las empresas e instituciones participantes en esta jornada estuvieron Domicem, Refidomsa, CAEI, Central Romana, AES Dominicana, Barrick Gold, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Cormidom, Playa Grande Golf & Ocean Club, Safety Extreme y Aeroambulancia.

Conferencias sobre entornos de trabajo psicosociales saludables

Según indicó el ministerio, las empresas demostraron cómo están preparadas para las emergencias, dependiendo del tipo de riesgo que tiene cada empresa durante su operación rutinaria.

Además de las autoridades de la entidad estatal, acudieron representantes del sector empresarial, profesionales del área de la seguridad y público en general, destacando la importancia de esta jornada para promover entornos laborales más seguros y saludables.

Más actividades

El próximo 28 de abril se realizarán en el hotel Catalonia dos conferencias sobre entornos de trabajo psicosociales saludables.

Las mismas serán impartidas por panelistas y expositores, quienes invitarán a reflexionar sobre la importancia de cuidar no solo la seguridad física, sino también el bienestar emocional y mental en los espacios laborales.