Olivares condena acoso y maltrato en el trabajo y alerta riesgos para la salud mental

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, indicó que cuando la salud mental se ve afectada en el entorno laboral, constituye la peor agresión para un trabajador.

"En el Ministerio de Trabajo estamos preparados para atender los reclamos sobre este tipo de situaciones y así fortalecer los entornos psicosociales saludables", afirmó Olivares durante su intervención en la conferencia Entornos de Trabajo Psicosociales Saludables, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Condenó los maltratos, el acoso y otras formas de violencia en el trabajo, además subrayó que cuando un trabajador sufre algún maltrato o enfrenta situaciones de inseguridad, esto repercute en todos sus compañeros.

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Informó que próximamente se presentará una reforma integral de los botiquines, incorporando equipos de última generación, por ser una herramienta esencial para salvaguardar la vida en el trabajo.

Olivares anunció que convocó al Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (Consso), órgano rector y consultivo del Estado dominicano en materia de seguridad y salud en el trabajo, para reformar las normativas sobre este derecho fundamental de los trabajadores, y adelantó que la resolución sobre botiquines será presentada al país la próxima semana.

De su lado, Franklin Marte Bueno, viceministro de Seguridad y Salud en el Trabajo, manifestó que los ambientes laborales sanos constituyen una condición clave para el desarrollo sostenible de las organizaciones.

Programas y actividades

En el encuentro, cinco charlas fueron dictadas sobre los riesgos en los entornos laborales: "Metalurgia y Manufactura", "Factores de Riesgos Psicosociales", "Construcción"; "Sector Servicios"; y "Seguridad Vial Laboral".

Asimismo, se presentó la ponencia "Implementación de Estrategias y Abordaje de los Factores de Riesgo Psicosocial en Manufactura de Alta Tecnología".

El espacio abordó la relevancia de promover ambientes laborales sanos, enfocados en el bienestar integral de los trabajadores y el fortalecimiento de la productividad en el sector.

En el acto, coordinado por la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHS), Olivares recibió el manual Seguridad y Salud Laboral para Empresas y Construcciones de parte del autor, Jaime Oscar González.

Acompañaron al ministro, los viceministros Leonardo Manuel Gil, de Empleo; Domingo Santana Castillo, de Regulación del Trabajo, Angel Mora, jefe de Gabinete, entre otros colaboradores.

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