Ministerio de Trabajo: RD cerró el primer trimestre con 2.4 millones de trabajadores formales

El promedio de trabajadores formales cotizantes durante el primer trimestre de 2026 ascendió a 2,442,825, un aumento absoluto de 75,968 nuevos empleos, equivalente a un 3.2 % en comparación con los 2,366,856 registrados en igual período de 2025.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, destacó el crecimiento del empleo formal en el primer trimestre del año en curso, de conformidad con datos registrados por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

A través de un comunicado, Olivares Ortega dijo que estos resultados confirman la efectividad de las políticas públicas orientadas a promover el empleo formal.

"Este crecimiento sostenido en la cantidad de cotizantes refleja no solo la dinamización del mercado laboral, sino también la efectividad de los mecanismos de supervisión que impulsan la formalidad en la República Dominicana", expresó.

En términos acumulados, el sistema incorporó 227,905 trabajadores cotizantes adicionales durante los primeros tres meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

En enero de este año se registraron 2,437,915 cotizantes, equivalente a un aumento aproximado de 78,229 trabajadores respecto al mismo mes de 2025; en febrero del año en curso se contabilizaron 2,443,869 cotizantes, para un crecimiento interanual de alrededor de 79,344 trabajadores.

En tanto,

cerró con

, superando en 70,332 los registrados en el mismo mes del año pasado.

Compromisos y metas

Olivares reafirmó que uno de los principales objetivos de su gestión es continuar trabajando para alcanzar la meta de un 50 % de formalidad laboral al término del mandato del presidente Luis Abinader.

"El desafío es claro: seguir generando condiciones para que más dominicanos accedan a empleos formales, con derechos garantizados y protección social de salud, pensiones dignas y riesgos laborales. Este resultado nos acerca a esa meta y nos compromete a redoblar los esfuerzos", puntualizó.

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