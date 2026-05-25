Cuentapropistas: los trabajadores informales que no paran de crecer

Los trabajadores de servicios, incluyendo los mototaxis y repartidores motorizados, son los principales informales. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

La informalidad es definida por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como uno de los mayores retos de la República Dominicana. Dentro de este sector, los trabajadores por cuenta propia representan la mayor parte de los ocupados informales, con un 75.3 % del total.

Al cierre del primer trimestre de 2026, en la economía nacional habían 1,784,724 cuentapropistas, cifra que registró un incremento de un 4.5 % con relación a igual período del año pasado, reflejando un alza absoluta de 76,325 ocupados en esa categoría.

Los datos los recoge el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en su más reciente Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) en la cual se observa que, aunque ese segmento ha estado oscilando entorno al 1.7 millones de personas desde el cuarto trimestre de 2020, es entre enero y marzo pasado cuando alcanzó su mayor pico.

El número de cuentapropistas alcanza su mayor relevancia cuando se compara con la cantidad de ocupados que tiene el mercado de trabajo local, pues la cifra llega a representar el 36 % del total, excluyendo el servicio doméstico.

Además, suponen la mayor categoría ocupación del país, superando a los empleados privados del sector formal, que sumaban al cierre del primer trimestre de este año 1,689,223 personas, de acuerdo con los datos de la ENCFT.

Servicios y operarios

Dentro de las actividades informales, los trabajadores de los servicios, entre los que se incluyen los repartidores motorizados, y los operarios y artesanos representan la mayor parte de los ocupados en ese sector. A marzo de 2026, los primeros sumaban 792,150 personas y los segundos 596,979, representando entre ambos 1,389,129.

A estos le seguían los trabajadores no calificados, que sumaban al cierre del primer trimestre de este año 360,016 ocupados y los operadores y conductores, que representaban 253,949 personas, según los registros del Banco Central dominicano.

El resto de los ocupados en actividades informales se distribuía entre agricultores y ganaderos calificados (193,949), técnicos del nivel medio (67,999), empleados de oficina (42,642), gerentes y administradores (34,357) y profesionales e intelectuales (28,412).

Crecimiento

A finales de la semana pasada, el Banco Central informó que la cantidad de nuevos ocupados en el mercado laboral dominicano aumentó en un 2.3 %, pero más de ocho de cada 10 personas lo hizo en condiciones de informalidad.

Aunque la economía generó 118,631 nuevos ocupados entre enero y marzo de 2026, en comparación con igual período del año pasado, 98,127 de esos puestos de trabajo, equivalente a un 82.7 %, fueron informales y los restantes 20,504 formales (17.3 %).