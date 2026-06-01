Inflación interanual consumió gran parte de la última alza al sueldo mínimo

Ninguno de los cuatro salarios mínimos establecidos en la República Dominicana en el sector privado no sectorizado permite a los trabajadores cubrir la canasta familiar nacional. Solo uno de ellos, el que pagan las grandes empresas, les daba hasta el pasado abril la oportunidad de adquirir por completo los bienes y servicios del primer quintil, el más básico de los cinco estratos.

Aunque el salario mínimo del sector privado no sectorizado para las grandes empresas completó un aumento absoluto de 2,000 pesos en febrero de 2026, con relación a la partida fijada para abril de 2025, la inflación acumulada en el último año generó que el primer quintil de la canasta básica se encareciera en 1,489.56 pesos, de los cuales 320 pesos han sido en el primer cuatrimestre del actual período.

El alza de precio interanual del quintil más económico de la canasta básica implica que el 74.5 % del incremento salarial se evaporó entre abril del año pasado y ese mismo mes de 2026, de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La institución informó recientemente que la inflación interanual cerró en el cuarto mes de este año en un 5.11 %, una cifra que superó la meta de 4.0 % ± 1.0 % establecida para ese indicador macroeconómico, entre otras razones por el alza de los precios de los combustibles.

El BCRD adelantó que el índice de precios al consumidor se mantendrá por encima de su objetivo (5 %) hasta el tercer trimestre de este año, afectando la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores.

La subida salarial de un 8 % este año llevó el sueldo mínimo que deben pagar las grandes compañías a 29,988 pesos mensuales, a las medianas lo ubicó en 27,489.60 pesos, 18,421.20 a las pequeñas y 16,993.20 pesos a las microempresas, representando estas tres últimas categorías el 98.7 % de la estructura empresarial del país y las que menor aumento salarial absoluto registraron.

Alza no cubrió canasta

El reajuste en el ingreso de los trabajadores permitió que 1,570,936 personas, que laboraban para grandes empresas, devengaran un sueldo que les permitía comprar los bienes y servicios del primer quintil de la canasta familiar, para lo cual se tenían que destinar 29,457.90 pesos hasta abril de 2026, un monto que supera los 27,968.33 pesos de igual mes del año pasado.

En cambio, 946,556 empleados que laboraban para micro, pequeñas y medianas empresas no ganan lo suficiente para cubrir por completo los artículos y servicios del primer quintil, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Trabajo y del Banco Central.

A finales de la semana pasada, el presidente Luis Abinader, destacó que la pobreza monetaria en el país alcanzó un mínimo histórico de 15.3 % en el primer trimestre de 2026, lo que representa una reducción aproximada de tres puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado.

Los demás quintiles

No solo el primer quintil sufrió aumento de precios. Las estadísticas del BCRD reflejan que la inflación se trasladó hacia el resto de los cuatro quintiles, aunque con mayor fuerza en los últimos dos (el cuarto y quinto), además de la canasta nacional. En abril 2026, para comprar los bienes y servicios del quinto quintil, se necesitaban 79,686.50 pesos, monto que implicó 3,560.65 pesos adicionales a lo que costaba en ese mismo mes del año pasado. Asimismo, para adquirir los artículos del cuarto quintil se requerían 52,227.85 pesos, un aumento de 2,456.93 pesos en ese mismo período. La canasta nacional registró un alza absoluta de 2,389.84 pesos entre abril de 2025 y el cuarto mes de este año, pasando de 46,728.50 pesos a 49,118.34 en ese lapso. El segundo y tercer quintil de la canasta experimentaron alzas de 2,009.94 pesos y 2,257.55, respectivamente, durante el citado período.