Autoridades ejecutaron 509 operativos contra el trabajo infantil en primer trimestre del año

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destacó este miércoles que durante el primer trimestre de este año la institución ejecutó 509 operativos relacionados con la detección y prevención del trabajo infantil, una cifra que equivale al 70 % de todos los realizados durante el año pasado.

Durante la presentación del Modelo de Identificación de Riesgo del Trabajo Infantil (Mirti) para la República Dominicana, que busca fortalecer las acciones de prevención y erradicación de este fenómeno en el país, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, Olivares sostuvo que estos resultados reflejan la determinación del Gobierno de combatir este problema social.

Asimismo, señaló que en el país, el trabajo infantil no tiene una incidencia tan significativa como en otras naciones.

Dijo que el modelo ha demostrado resultados eficientes en otros países y permitirá reforzar las labores de los especialistas encargados de detectar situaciones de riesgo que puedan afectar a niños y adolescentes.

Explicó que la iniciativa representa una nueva etapa de prevención "altamente efectiva", ya que servirá de apoyo tanto para los especialistas en trabajo infantil como para los inspectores laborales que realizan operativos en todo el territorio nacional.

No obstante, enfatizó que el objetivo de las autoridades es lograr que ningún niño sea afectado por esta práctica.

Código laboral

Olivares, expresó su confianza en que la reforma al Código de Trabajo será aprobada durante la actual legislatura, al tiempo que reiteró que la cesantía no será modificada dentro del proyecto que se discute en el Congreso Nacional.

Al ser abordado por periodistas sobre la posibilidad de que la modificación a la Ley 87-01 de Seguridad Social sea enviada junto a otros proyectos pendientes, el funcionario insistió en que la prioridad del momento es la aprobación del nuevo Código de Trabajo.

Recordó que el tema de la cesantía ha sido ampliamente debatido durante el proceso de discusión de la reforma laboral y aseguró que los derechos adquiridos de los trabajadores permanecerán intactos.