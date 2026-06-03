Primera dama destaca caída de 3.8 % en el trabajo infantil

Raquel Arbaje durante su participación en la presentación del Modelo de Identificación de Riesgo del Trabajo Infantil (Mirti), donde destacó los avances del país en la reducción del trabajo infantil y llamó a fortalecer las acciones para su erradicación. ( DIARIO LIBRE/ROGER FIGUEROA )

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, afirmó este miércoles que la República Dominicana ha logrado reducir el trabajo infantil en un 3.8 % durante los últimos años, aunque advirtió que el país debe continuar fortaleciendo sus esfuerzos para erradicar por completo esta problemática.

Durante la presentación del Modelo de Identificación de Riesgo del Trabajo Infantil (Mirti), Arbaje sostuvo que detrás de las estadísticas existen niños cuyas oportunidades de desarrollo se ven afectadas por el trabajo a temprana edad.

La primera dama consideró que, con voluntad política, alianzas institucionales y la participación de toda la sociedad, la República Dominicana puede avanzar hacia la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientada a erradicar el trabajo infantil en todas sus formas.

La presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) señaló que la disminución registrada representa un avance importante para el país, pero insistió en que cada caso debe seguir siendo motivo de preocupación.

Vinculó el trabajo infantil con otras problemáticas sociales, entre ellas la violencia intrafamiliar y la falta de oportunidades económicas para muchas familias.

En ese sentido, destacó los programas de asistencia social, capacitación y apoyo al emprendimiento que impulsa el Estado para contribuir a que las familias generen ingresos y reduzcan las condiciones que pueden empujar a menores de edad al trabajo.

Arbaje llamó a la sociedad a no permanecer indiferente ante esta realidad y a asumir un compromiso colectivo con la protección de la niñez.

Durante la actividad, la directora del Departamento de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, Hilaria Hilario, sostuvo que la erradicación del trabajo infantil no puede medirse únicamente en cifras, sino en la protección efectiva de cada niño.

Hilario destacó que la política del Ministerio de Trabajo se basa en la tolerancia cero frente al trabajo infantil y aseguró que el objetivo es que ningún menor vea vulnerados sus derechos por esta práctica.

Operativos contra el trabajo infantil

De su lado, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destacó que durante el primer trimestre de este año la institución ejecutó 509 operativos relacionados con la detección y prevención del trabajo infantil, una cifra que equivale al 70 % de todos los realizados durante el año pasado.