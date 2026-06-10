Ministro dice nuevo Código de Trabajo garantizará derechos, seguridad jurídica y competitividad

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, reafirmó el compromiso del país con el diálogo social, el trabajo decente, la justicia laboral y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores.

Olivares señaló que la nación ha logrado importantes avances en materia laboral, entre ellos aumentos salariales consensuados mediante el diálogo tripartito, un crecimiento sostenido del empleo formal, una tasa de desempleo inferior al 5 % y un incremento significativo en la firma de pactos colectivos que fortalecen la negociación entre empleadores y trabajadores.

Al participar en la edición 114 de la Conferencia Internacional del Trabajo, organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el funcionario informó que el Congreso Nacional se apresta a aprobar la reforma al Código de Trabajo, una iniciativa que busca actualizar ese marco normativo para adaptarlo a las nuevas dinámicas del mercado, fortalecer la protección de los derechos fundamentales y garantizar mayor seguridad jurídica y competitividad.

Al dirigirse a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el mundo, destacó que la agenda del encuentro aborda desafíos fundamentales relacionados con el futuro del empleo, la protección de los derechos laborales y la construcción de economías más inclusivas y sostenibles.

Te puede interesar Empresarios insisten en que diputados ponderen observaciones antes de aprobar la reforma laboral

El ministro señaló que estos objetivos están alineados con la visión del presidente Luis Abinader, quien ha impulsado políticas públicas centradas en las personas, promoviendo la institucionalidad, la concertación y el respeto de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.

País respeta derechos laborales

Durante su intervención, resaltó que la República Dominicana figura en la categoría 2 del Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional, posicionándose entre los tres países mejor valorados de América Latina y el Caribe en materia de respeto y garantía de los derechos laborales.

Olivares también destacó el reciente lanzamiento del Modelo de Identificación de Lugares con Riesgo de Trabajo Infantil (Mitri), una herramienta desarrollada con el auspicio de la OIT para fortalecer las acciones preventivas y los procesos de inspección dirigidos a erradicar el trabajo infantil en el país.

Finalmente, reiteró el respaldo del país al tripartismo como principio fundamental de la OIT y expresó su confianza en que la Conferencia Internacional del Trabajo contribuirá a consolidar el diálogo social como una herramienta clave para construir prosperidad, estabilidad y bienestar para los pueblos.