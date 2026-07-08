El mercado laboral dominicano se cierra para quienes pasan de los 40 años

El ministro Eddy Olivares junto a la delegación del Grupo Alianza por la Paz. ( FUENTE EXTERNA. )

La participación de las personas de entre 40 y 50 años dentro de la población desocupada aumentó de 16.4 % en 2018 a 20 % en 2024, mientras que su presencia dentro de la población ocupada se ha mantenido prácticamente estancada durante la última década.

Esto tras un estudio realizado por el Grupo Alianza por la Paz, encabezados por la economista Angie Fondeur de Morin, quienes hicieron un levantamiento estadístico sobre las dificultades que enfrentan las personas de 40 años en adelante para ingresar, permanecer o reinsertarse en el mercado laboral formal, aun cuando cuentan con experiencia, formación y capacidad productiva.

Fondeur de Morin explicó que esas personas enfrentan una creciente exclusión tanto en el sector público como en el privado, pese a su trayectoria laboral. Señaló que esta situación genera efectos económicos, sociales y emocionales en las familias, además de favorecer la informalidad y la migración.

La iniciativa plantea promover medidas que incentiven la contratación de esos ciudadanos, incluyendo una cuota de participación en las nóminas de instituciones públicas y privadas, con mecanismos de aplicación gradual y criterios ajustados a la realidad de cada sector.

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El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que una persona que tiene entre 40 y 60 años no puede ser descartada por su edad, ya que la experiencia, responsabilidad y disposición de trabajar son valores que deben ser reconocidos por las empresas y por toda la sociedad.

Olivares valoró la iniciativa y consideró que debe servir de motivación para que los empleadores mantengan abiertas las puertas de sus empresas a todas las personas que deseen trabajar, sin que la edad constituya una barrera injustificada.

El titular de Trabajo señaló que la realidad demográfica del país y las nuevas expectativas de vida obligan a revisar los prejuicios que todavía persisten en torno a la edad y el empleo.

Indicó que los dominicanos viven más años, mantienen mejores condiciones de salud y poseen una vida laboral activa cada vez más prolongada, por lo que resulta indispensable crear condiciones para que puedan continuar aportando a la economía nacional.

"Las expectativas de vida han aumentado y nuestra población tiene hoy mayores posibilidades de mantenerse activa, productiva y vinculada al trabajo durante más tiempo. No podemos permitir que la edad se convierta en una causa de exclusión, cuando el país necesita aprovechar plenamente el talento y la experiencia de su gente" Eddy Olivares. Ministro de Trabajo. “

El ministro Olivares afirmó que el planteamiento se corresponde con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como con el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Olivares anunció, además, que el Ministerio de Trabajo incorporará de manera prioritaria a personas mayores de 45 años en los programas de empleabilidad de RD-Trabaja, con el propósito de facilitar su capacitación, orientación, intermediación laboral y vinculación con vacantes disponibles en el mercado de trabajo.

"RD-Trabaja debe ser una herramienta para que nadie quede fuera. Vamos a fortalecer la incorporación de personas mayores de 45 años, para que puedan acceder a capacitación, acompañamiento y oportunidades reales de empleo formal", concluyó.