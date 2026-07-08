Ministro arremete contra congresistas por Código Laboral: "Aquí no podemos vivir del populismo"

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, indicó que si en esta legislatura no se aprueba el nuevo código de Trabajo esto equivale a una vergüenza nacional.

"Aquí no podemos vivir del populismo, el país tiene que asumir la situación con seriedad. Este país necesita una política seria y responsable, no una política del relajo", agregó el funcionario durante una rueda de prensa.

Olivares dijo que confía en que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cumplirá su palabra de aprobar el nuevo código y que de no hacerlo es un fracaso lamentable para el Congreso.

"Los legisladores son representantes del pueblo para hacer las leyes y si el Código de Trabajo no se aprueba en la actual legislatura es una responsabilidad de la Cámara de Diputados responderle al país sobre este tema" Eddy Olivares Ministro de Trabajo “

Dijo que este es el único país donde se reforma la Constitución sin inconvenientes y que se ha convertido como un juego al reformarse en unas 38 ocasiones y dijo que la nación tiene un código penal napoleónico en el siglo XXI en un mundo donde existe la inteligencia artificial (IA).

Discriminación por edad

Olivares indicó que una persona entre 40 y 60 años no puede ser descartada por su edad y reconoció que la experiencia, la responsabilidad y la disposición de trabajar son valores que deben ser reconocidos por las empresas y por toda la sociedad.

Esto tras recibir la delegación de Alianza Por la Paz quienes realizaron un estudio y un levantamiento estadístico sobre las dificultades que enfrentan personas de 40 años en adelante para ingresar, permanecer o reinsertarse en el mercado laboral formal, aun cuando cuentan con experiencia, formación y capacidad productiva.

Las estadísticas presentadas indican que la participación de las personas de entre 40 y 50 años dentro de la población desocupada aumentó de 16.4 % en 2018 a 20 % en 2024, mientras que su presencia dentro de la población ocupada se ha mantenido prácticamente estancada durante la última década.

Alianza Por la Paz explicó que las personas mayores de 40 años enfrentan una creciente exclusión tanto en el sector público como en el privado, pese a su trayectoria laboral. Señaló que esta situación genera efectos económicos, sociales y emocionales en las familias, además de favorecer la informalidad y la migración.

La iniciativa plantea promover medidas que incentiven la contratación de personas mayores de 40 años, incluyendo una cuota de participación en las nóminas de instituciones públicas y privadas, con mecanismos de aplicación gradual y criterios ajustados a la realidad de cada sector.

El estudio busca promover el acceso al empleo sin discriminación por edad y a ampliar las oportunidades laborales para personas mayores de 45 años.

Olivares valoró la iniciativa y consideró que debe servir de motivación para que los empleadores mantengan abiertas las puertas de sus empresas a todas las personas que deseen trabajar, sin que la edad constituya una barrera injustificada.

El titular de Trabajo señaló que la realidad demográfica del país y las nuevas expectativas de vida obligan a revisar los prejuicios que todavía persisten en torno a la edad y el empleo.

Indicó que los dominicanos viven más años, mantienen mejores condiciones de salud y poseen una vida laboral activa cada vez más prolongada, por lo que resulta indispensable crear condiciones para que puedan continuar aportando a la economía nacional.

"Las expectativas de vida han aumentado y nuestra población tiene hoy mayores posibilidades de mantenerse activa, productiva y vinculada al trabajo durante más tiempo. No podemos permitir que la edad se convierta en una causa de exclusión, cuando el país necesita aprovechar plenamente el talento y la experiencia de su gente", manifestó.

Afirmó que el planteamiento se corresponde con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como con el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Olivares anunció, además, que el Ministerio de Trabajo incorporará de manera prioritaria a personas mayores de 45 años en los programas de empleabilidad de RD-Trabaja, con el propósito de facilitar su capacitación, orientación, intermediación laboral y vinculación con vacantes disponibles en el mercado de trabajo.

"RD-Trabaja debe ser una herramienta para que nadie quede fuera. Vamos a fortalecer la incorporación de personas mayores de 45 años, para que puedan acceder a capacitación, acompañamiento y oportunidades reales de empleo formal", concluyó.

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