Codopyme a Olivares: "diputados no deben aprobar el Código de Trabajo por presión del Ejecutivo"

Ante las declaraciones del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, en las que califica como una vergüenza nacional la no aprobación del Código Laboral durante la presente legislatura y atribuye al Congreso Nacional la responsabilidad de responderle al país, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) dijo que la Cámara de Diputados no está llamada a aprobar un proyecto por la premura o el interés del Poder Ejecutivo, sino a ejercer con independencia su función de legislar.

En ese contexto, declaró que los legisladores deben evaluar los impactos económicos, sociales y jurídicos de cada disposición, escuchando a todos los sectores involucrados y tomando la decisión que mejor responda al interés nacional, señalando que las declaraciones de Olivares no contribuyen al clima de diálogo que una reforma de esta trascendencia requiere.

El gremio entiende que el Congreso debe tener la libertad de analizar, corregir y perfeccionar el proyecto, sin presiones de ninguna naturaleza y que una ley aprobada bajo presión difícilmente alcanzará la legitimidad y estabilidad que el país necesita, según indicó a través de un comunicado.

Agregó que respetan el derecho del ministro a defender la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, dijo que les resulta preocupante que desde una alta función pública se utilicen expresiones que pueden interpretarse como una presión indebida sobre un poder del Estado constitucionalmente independiente, más aún cuando se trata de una reforma que impactará por décadas la generación de empleos y la sostenibilidad de las mipymes, responsables de más del 98 % del tejido empresarial dominicano

Codopyme reiteró que nunca se ha opuesto a la modernización del Código de Trabajo, sino que ha participado activamente en los espacios de diálogo, presentando propuestas concretas para construir una legislación moderna, equilibrada y capaz de promover tanto la protección de los trabajadores como la competitividad de las empresas y la generación de nuevos empleos.

Importancia del consenso

Hizo un llamado a todos los actores del diálogo laboral a mantener un discurso de respeto institucional, evitando descalificaciones que puedan interpretarse como un intento de condicionar las decisiones de otro poder del Estado.

"El país necesita un nuevo Código de Trabajo que sea más que un fruto del consenso, del rigor técnico y del respeto a la institucionalidad democrática. Las mejores reformas no son las que se aprueban con mayor rapidez, sino las que logran equilibrar los derechos de los trabajadores y el desarrollo económico del país", concluyó.

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