Aumentan un 20 % al salario mínimo de los trabajadores de la construcción

De izquierda a derecha: Ángel Mora, Ángel Mieses, Eddy Olivares, Pedro Julio Alcántara y Juan Ramón Ventura. ( FOTO SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO. )

El Comité Nacional de Salarios (CNS) aprobó un aumento de un 20 % al salario mínimo de los trabajadores de la construcción y sus afines, según informó este martes el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega.

La nueva tarifa establece los siguientes salarios mínimos para los trabajadores de la construcción y sus afines:

Trabajador no calificado : de RD$980.59 a RD$1,176.7;

: de a Trabajador calificado : de RD$1,072.85 a RD$1,287.42;

: de a Ayudante : de RD$ 1,260.34 a RD$1,512.4;

: de RD$ a Operario de tercera categoría : de RD$1,636.80 a RD$1,1964.66;

: de a Operario de segunda categoría : de RD$1,867.44 a RD$2,240.93, a partir del 1 de junio de 2027;

: de a a partir del 1 de junio de 2027; Operario de primera categoría : de RD$2,334.67 a RD$2,801.60, a partir del 1 de junio de 2027;

: de a a partir del 1 de junio de 2027; Maestro de cada una de las áreas de la construcción: de RD$2,941.78 a RD$3,530.13, a partir del 1 de junio de 2027;

Importancia del sector

Olivares explicó que la decisión responde a la función esencial del salario como principal fuente de ingresos de los trabajadores y sus familias, y al compromiso de que el crecimiento económico se traduzca progresivamente en mayor bienestar para quienes contribuyen con su trabajo al desarrollo nacional.

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Destacó la importancia estratégica de la industria de la construcción para la economía dominicana, por su aporte a la generación de empleos, la inversión, el desarrollo de infraestructura, la edificación de viviendas y el dinamismo de actividades productivas que dependen directa o indirectamente de este sector.

"La construcción es uno de los grandes motores de nuestra economía. Cada obra genera empleos, moviliza empresas y trabajadores y contribuye a transformar nuestro país. Por eso, mejorar las condiciones salariales de quienes hacen posible ese desarrollo es también una forma de fortalecer nuestra economía y promover una sociedad con mayores oportunidades", sostuvo.

El titular de Trabajo subrayó que el nuevo aumento se inscribe en la política salarial impulsada por la presente administración, que ha priorizado la concertación entre trabajadores, empleadores y Gobierno como mecanismo para alcanzar acuerdos sostenibles y ampliar progresivamente el bienestar de la clase trabajadora.

La Resolución CNS-04-2026 fue aprobada luego de las sesiones celebradas los días 12, 19 y 26 de mayo y 2 de junio de 2026, con la participación de los representantes de los sectores empleador y trabajador de la construcción.