Ministerio y la OIT preparan Programa de Trabajo Decente de la República Dominicana

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares (c). ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO )

El Ministerio de Trabajo celebró la séptima reunión del Comité de Seguimiento Tripartito, como parte del proceso de construcción del Programa de Trabajo Decente de la República Dominicana 2027-2029 (PTDP), una iniciativa orientada a fortalecer la justicia social, el empleo digno y la protección de los derechos laborales en el país.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades operativas de las instituciones del Estado y mejorar la coordinación interministerial, con miras a prevenir prácticas laborales vulneratorias y promover condiciones de trabajo decente en las cadenas nacionales y mundiales de suministro.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destacó durante el encuentro el compromiso del Estado dominicano con el fortalecimiento de las políticas laborales y anunció el interés de iniciar de manera inmediata los trabajos tripartitos orientados a la ratificación del convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud de los trabajadores.

Olivares explicó que la ratificación de este instrumento permitiría al país consolidar su adhesión al conjunto de convenios fundamentales de la OIT y fortalecer el marco normativo nacional en materia de seguridad, salud y dignidad laboral.

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Sostuvo que este proceso reafirma el compromiso de la República Dominicana con los estándares internacionales de protección de los derechos laborales y permitirá responder con mayores herramientas a los desafíos actuales del mundo del trabajo.

"Este esfuerzo conjunto permitirá seguir fortaleciendo el marco normativo nacional y colocar la seguridad, la salud y la dignidad de las personas trabajadoras como elementos centrales del desarrollo productivo del país", expresó el funcionario.

La reunión, que se celebró del 5 al 6 de octubre, congregó en la sede del Ministerio de Trabajo a representantes del Gobierno, del sector empleador y de las organizaciones sindicales, con el propósito de validar de manera tripartita la matriz de resultados y productos que servirá de guía para las políticas de empleo, derechos laborales, diálogo social y protección social durante los próximos años.

La mesa principal estuvo encabezada por Olivares y contó con la participación de Eliel Hasson, director de la OIT para América Central, Panamá y República Dominicana, acompañado de un equipo de especialistas del organismo internacional.

Por el sector empresarial participó Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, junto a su equipo técnico. En representación de los trabajadores estuvo Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, acompañado de otros representantes sindicales.

Destaca compromiso de empleadores

Durante las sesiones de trabajo, Peña Izquierdo resaltó el compromiso del sector empleador con la construcción del PTDP y señaló que se trabaja en la definición de acciones concretas, medibles y realistas, bajo un modelo de gestión basado en resultados que contribuya a fortalecer la competitividad y promover empleos sostenibles.

De su lado, Gabriel del Río valoró el espacio de diálogo tripartito y destacó la importancia de construir este programa de manera conjunta, considerando que la participación equilibrada de los diferentes sectores contribuye al fortalecimiento y protección de los derechos de la clase trabajadora.

Eliel Hasson expresó la satisfacción de la OIT por el fortalecimiento del diálogo social alcanzado en la República Dominicana y explicó que actualmente se trabaja en la definición de una ruta crítica para realizar el lanzamiento oficial del PTDP a inicios de 2027.

"Llevamos seis reuniones construyendo qué futuro del trabajo queremos para el país. Esta séptima es distinta: hoy pasamos de lo que queremos a lo que nos comprometemos a lograr y a medir. Ya no se trata solo de las palabras de la matriz, sino de los cambios por los que vamos a responder. El diálogo social nos trajo hasta aquí. Los resultados nos llevarán más lejos. Hagamos que este programa no se quede en un documento, sino que se traduzca en mejores empleos y más derechos para todos los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana", expresó Hasson.

Durante el encuentro también se anunció el despliegue de una asistencia técnica de la OIT, que incluirá un programa de capacitación interinstitucional para la identificación y gestión de riesgos de trabajo forzoso y trabajo infantil asociados a las cadenas de suministro.