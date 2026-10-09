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El Ministerio de Trabajo inaugura oficina en Santo Domingo Este

En las instalaciones se ofrecerán servicios en materia de derechos y deberes laborales, conciliación y cumplimiento de la legislación

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    El Ministerio de Trabajo inaugura oficina en Santo Domingo Este
    El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, durante el acto de inauguración. (CEDIDA POR MINISTERIO DE TRABAJO)

    El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, inauguró este viernes la nueva oficina de la representación local de la institución, ubicada en Santo Domingo Este, con el propósito de ampliar el acceso a los servicios laborales y facilitar la orientación, la mediación y la solución de conflictos entre trabajadores y empleadores.

    La instalación está ubicada en la parada de la cultura Ramón Oviedo, frente al Parque del Este, en la calle marginal de Las Américas, y ofrecerá atención directa a la ciudadanía en materia de derechos y deberes laborales, conciliación y cumplimiento de la legislación vigente.

    Durante el acto, Olivares destacó la importancia de garantizar un trato digno y respetuoso a los ciudadanos que acuden a las instituciones públicas en busca de servicios, al considerar que sus necesidades deben constituir una prioridad para los servidores públicos.

    Señaló que los servidores públicos tienen la responsabilidad de brindar una atención adecuada a quienes acuden a las instituciones del Estado, por lo que exhortó al personal de la nueva oficina a mantener una conducta de respeto y vocación de servicio. 

    Calidad de servicios

    De su lado, el viceministro de Regulación Laboral, Domingo Santana, destacó la importancia de brindar una atención eficiente y oportuna a los trabajadores y empleadores que acudirán a la nueva oficina, al tiempo que exhortó al personal de la institución a mantener su compromiso con la calidad de los servicios.

    • Con la puesta en funcionamiento de la oficina, el Ministerio de Trabajo busca fortalecer su presencia institucional en Santo Domingo Este, facilitando a trabajadores y empleadores el acceso a los servicios de orientación, asistencia y conciliación laboral, así como a los mecanismos establecidos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de trabajo.

    La apertura forma parte de los esfuerzos de la institución para ampliar la cobertura de sus servicios y acercar la atención laboral a las comunidades, contribuyendo a una gestión pública más accesible, eficiente y orientada a las necesidades de la ciudadanía.

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