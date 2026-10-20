Ministerio de Trabajo detecta violaciones laborales en 101 comercios de capital chino y paraliza 24

De izquierda a derecha, Juan Ramón Ventura, asesor legal del Ministerio de Trabajo; el ministro Eddy Olivares y Nikaury de la Cruz, coordinadora de Operativos de Inspección. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Ministerio de Trabajo detectó múltiples violaciones al Código de Trabajo en 101 tiendas y plazas comerciales de capital chino, durante operativos de inspección que provocaron la paralización de labores en 24 establecimientos por condiciones de peligro inminente para la seguridad de sus trabajadores.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, informó este martes, que las inspecciones se realizaron durante ocho días en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia.

Según explicó, 91 de los 101 establecimientos inspeccionados desvinculaban a sus trabajadores antes de cumplir tres meses de labores, con la finalidad de impedir que acumularan derechos relacionados con vacaciones y cesantía.

Además, se identificaron 53 empresas que no otorgaban el descanso semanal, 52 que incumplían el pago de bonificaciones y 37 que no pagaban las horas extraordinarias.

Otras 33 empresas incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre la proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros, conocida como la regla 80-20.

"Eso no lo vamos a tolerar. Eso no puede ocurrir en ninguna empresa. No importa su origen ni su actividad", advirtió el funcionario durante una rueda de prensa.

Condiciones de riesgo y sanciones

El funcionario explicó que en 53 establecimientos se identificaron incumplimientos de las normas de seguridad y salud ocupacional.

Entre las irregularidades figuraban riesgos eléctricos, escaleras sin barandas, falta de ventilación, ausencia de extintores, botiquines y señalización de emergencia, así como instalaciones sanitarias inadecuadas.

Estas condiciones motivaron la paralización de 24 establecimientos, cuyos trabajadores deberán continuar recibiendo sus salarios mientras permanezcan suspendidas las labores.

De acuerdo con los resultados presentados, las inspecciones generaron 1,016 actas, de las cuales 974 corresponden a apercibimientos y 42 a infracciones que serán conocidas por los tribunales.

Olivares explicó que las sanciones por violaciones graves pueden oscilar entre siete y doce salarios mínimos por infracción, conforme al artículo 721 del Código de Trabajo.

"Apoyamos la inversión extranjera, pero inversionista que cumple con la ley", expresó.

El ministro aseguró que los operativos continuarán en estos establecimientos y otros sectores económicos, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios, para verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales.