Trabajo da 30 días a los dueños de bancas para que adecúen establecimientos

El Ministerio de Trabajo dio un plazo de 30 días calendario a los propietarios, operadores y responsables de bancas de lotería y apuestas del país para que adecúen de forma voluntaria sus establecimientos y corrijan las deficiencias existentes en materia de condiciones laborales de sus negocios.

En la disposición, suscrita por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, se manifiesta una especial preocupación por las condiciones en que funcionan numerosas bancas, que operan en pequeñas casetas que, en muchos casos, carecen de instalaciones sanitarias, a pesar de que sus trabajadores deben permanecer en esos espacios durante jornadas prolongadas.

Durante los 30 días no se suspenderán las obligaciones legales vigentes ni las facultades de inspección del ministerio, que continuará realizando intervenciones y adoptando las medidas correspondientes, especialmente ante riesgos para la salud o la seguridad de los trabajadores, según detalla una nota de prensa de la institución.

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Sin embargo, una vez concluido el plazo, el ministerio intensificará los operativos masivos de inspección en todo el territorio para verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales y documentar las infracciones detectadas, a fin de que se proceda conforme a las competencias y los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

Trabajo considera que el tamaño reducido de una caseta o la informalidad del establecimiento no eximen a sus responsables de cumplir las obligaciones laborales que les correspondan ni justifican condiciones que comprometan la salud, la seguridad y la dignidad de los trabajadores.

Lo que supervisará Trabajo

Entre los aspectos que serán objeto de especial atención figuran la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados y accesibles, asientos ergonómicos, ventilación, iluminación, acceso a agua potable y condiciones apropiadas de limpieza e higiene, añade el comunicado de prensa.

Asimismo, se verificará la disponibilidad de botiquines de primeros auxilios y extintores de incendios, de acuerdo con las disposiciones aplicables y las características y riesgos de cada establecimiento, como parte de las medidas destinadas a prevenir accidentes y responder oportunamente ante emergencias.

Los operativos también comprobarán el pago del salario mínimo correspondiente, el cumplimiento de las jornadas de trabajo, los descansos y las demás obligaciones establecidas en el Código de Trabajo, así como el registro y la afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social.

Ocupados por el sector

El sector ocupa a aproximadamente 200,000 trabajadores en más de 110,000 bancas, de los cuales casi la totalidad son mujeres. Esta realidad demanda una atención especial para garantizar que miles de dominicanas puedan realizar sus labores en condiciones dignas, seguras y compatibles con la protección de su salud, indica.

El ministerio recordó que la Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a desempeñar sus funciones en condiciones que protejan su seguridad, salud e integridad. Por consiguiente, advierte, ninguna actividad económica queda exenta del cumplimiento de las obligaciones laborales por el tamaño de sus instalaciones o por operar al margen de los registros correspondientes.

La institución emplaza a los propietarios y operadores de bancas de lotería a asumir sus responsabilidades, garantizar el pago de los salarios establecidos por ley, adecuar sus espacios de trabajo y formalizar las relaciones laborales que correspondan.