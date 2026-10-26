Microsoft ofrece bajas incentivadas a 60,000 empleados

El gigante tecnológico Microsoft ofreció este lunes bajas incentivadas a 60,000 empleados, cerca de una cuarta parte de su plantilla global, tras acometer previamente este año dos reducciones mediante jubilaciones incentivadas anticipadas y despidos.

La jefa de recursos humanos de Microsoft, Amy Coleman, envió un mensaje interno anunciando una "oferta de salida voluntaria" y argumentando que es un "enfoque hacia el cambio" con el que busca "mayor flexibilidad" en la empresa, recogen Business Insider y otros medios.

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"La oferta de salida voluntaria refleja una parte importante de cómo estamos evolucionando en nuestro enfoque hacia el cambio: creando mayor flexibilidad y, donde sea posible, más maneras para que los empleados puedan dar forma a su siguiente capítulo", recoge ese medio.

Este programa de bajas incentivadas se produce en un momento en que la empresa tiene prevista una inversión ingente en gastos de capital para el desarrollo de la infraestructura de la inteligencia artificial (IA), una tendencia que comparte con sus rivales del sector.

Los empleados aptos para la baja incentivada son mandos ejecutivos medios (llamados vicepresidentes) e inferiores en determinados equipos en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido, pero están excluidos grupos que trabajan en centros de datos, ventas y marketing, detalla el medio TechCrunch.

Ofreció jubilaciones anticipadas

La medida se produce después de que el pasado abril Microsoft ofreciera por primera vez un programa de jubilaciones incentivadas anticipadas en Estados Unidos al que se acogieron cerca de un 30 % de los empleados aptos (8,750).

Posteriormente, Microsoft anunció en julio los despidos de unos 4,800 empleados, un 2 % de la plantilla, y explicó que los puestos no serían reemplazados por la IA, pero reconoció que la tecnología "sí está cambiando la manera en que se hace el trabajo".

Tras el anuncio de este lunes, la empresa subía cerca del 1 % a media sesión en Wall Street. El próximo miércoles, presenta sus resultados del tercer trimestre.