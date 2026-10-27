Ministerios acuerdan fortalecer la formación técnica y facilitar inserción laboral de jóvenes

Desde la izquierda: Eddy Olivares, ministro de Trabajo; Carlos Fernández Onofre, ministro de Defensa, y José Ramón Reyes, director general de la Digev. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO )

El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (Digev), firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Trabajo para fortalecer la formación técnico-profesional y facilitar la inserción laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos que buscan oportunidades de empleo.

Entre las metas acordadas figuran lograr una inserción en el empleo formal superior al 50 % a los tres meses de finalizar la formación, garantizar una participación femenina de al menos el 40 % en cada grupo y alcanzar una participación de personas con discapacidad superior al 5 %.

Los programas responderán a las ocupaciones de mayor demanda, identificadas por el Observatorio del Mercado Laboral, en áreas como tecnología, salud, electricidad, mecánica automotriz, construcción, energías renovables y empleos verdes, según detalla una nota de prensa.

Metas y programas

La iniciativa contempla formación en habilidades técnicas y blandas, pasantías, entrenamiento para la inserción laboral en empresas y apoyos económicos temporales, con certificación formal de la Digev.

El convenio pone a disposición de los programas de formación y empleo en las 31 escuelas y las cuatro extensiones de las Escuelas Vocacionales en todo el territorio, una red que ha formado a más de 500,000 técnicos desde 1966.

Esta cooperación permitirá ampliar el acceso a la capacitación y vincular la enseñanza de oficios con las necesidades del sector productivo, resalta el comunicado.

El Ministerio de Trabajo financiará la capacitación, canalizará a los beneficiarios a través del Servicio Nacional de Empleo (Senae) y dará seguimiento a los egresados, mientras que la Digev aportará la infraestructura, el personal docente y el apoyo técnico-pedagógico.

Reacciones oficiales

Los programas formarán parte del componente I de RD-Trabaja, con proyección hasta 2028, y estarán alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el convenio 142 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el desarrollo de los recursos humanos.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, manifestó que "nuestro compromiso es que cada ciudadano que se capacite en nuestras aulas encuentre mayores oportunidades para desarrollar sus talentos, mejorar su calidad de vida y contribuir al progreso de la sociedad dominicana".

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En tanto, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, calificó la firma como un momento histórico para la formación técnico-profesional del país y destacó su contribución al fortalecimiento de la economía y la generación de empleos.

Asimismo, resaltó que esta alianza permitirá ampliar las oportunidades laborales para mujeres y jóvenes, e impulsar la enseñanza de oficios acordes con las transformaciones del siglo 21 y la era de la inteligencia artificial.

En ese sentido, manifestó su compromiso de integrar las escuelas vocacionales al programa RD-Trabaja, para conectar la capacitación con las vacantes y los perfiles que requieren las empresas.