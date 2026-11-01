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Conoce cuáles serán los días feriados durante el año 2027

El feriado del Día de los Santos Reyes, que se conmemora el 6 de enero, será laborable y se trasladará al lunes 4 de enero

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    Conoce cuáles serán los días feriados durante el año 2027
    Calendario correspondiente al mes de enero de 2027. (GENERADO CON IA.)

    El Ministerio de Trabajo informó este domingo las fechas correspondientes a los días feriados que se conmemorarán durante el año 2027, de conformidad con lo establecido en la Ley 139-97, que dispone el traslado de los días festivos cuando coinciden con determinados días de la semana.

    A través de una nota de prensa, la institución explicó que la Ley 139-97, de fecha 19 de junio de 1997, establece el traslado para los lunes de los días feriados que coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes.

    El Ministerio indicó que esta legislación fue publicada en la Gaceta Oficial número 9957, el 25 de junio de 1997, y entró en vigor el 27 de ese mismo mes y año, por lo que debe aplicarse en todos los establecimientos del país.

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    Calendario de días feriados

    En tal virtud, el Ministerio de Trabajo dio a conocer cómo se aplicarán los días feriados durante el año 2027:

    1. Viernes 1 de enero: Día de Año Nuevo, no se cambia.
    2. Miércoles 6 de enero: Día de los Santos Reyes, se trabaja y se cambia para el lunes 4 de enero.
    3. Jueves 21 de enero: Día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia.
    4. Martes 26 de enero: Día de Duarte, se trabaja y se cambia para el lunes 25 de enero.
    5. Sábado 27 de febrero: Día de la Independencia Nacional, no se cambia.
    6. Viernes 26 de marzo: Viernes Santo, no se cambia.
    7. Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo, no se cambia.
    8. Jueves 27 de mayo: Corpus Christi, no se cambia.
    9. Lunes 16 de agosto: Día de la Restauración, no se cambia.
    10. Viernes 24 de septiembre: Día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia.
    11. Sábado 6 de noviembre: Día de la Constitución, no se cambia.
    12. Sábado 25 de diciembre: Día de Navidad, no se cambia.
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