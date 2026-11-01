Conoce cuáles serán los días feriados durante el año 2027

Calendario correspondiente al mes de enero de 2027. ( GENERADO CON IA. )

El Ministerio de Trabajo informó este domingo las fechas correspondientes a los días feriados que se conmemorarán durante el año 2027, de conformidad con lo establecido en la Ley 139-97, que dispone el traslado de los días festivos cuando coinciden con determinados días de la semana.

A través de una nota de prensa, la institución explicó que la Ley 139-97, de fecha 19 de junio de 1997, establece el traslado para los lunes de los días feriados que coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes.

El Ministerio indicó que esta legislación fue publicada en la Gaceta Oficial número 9957, el 25 de junio de 1997, y entró en vigor el 27 de ese mismo mes y año, por lo que debe aplicarse en todos los establecimientos del país.

Calendario de días feriados

En tal virtud, el Ministerio de Trabajo dio a conocer cómo se aplicarán los días feriados durante el año 2027:

Viernes 1 de enero: Día de Año Nuevo, no se cambia. Miércoles 6 de enero: Día de los Santos Reyes, se trabaja y se cambia para el lunes 4 de enero. Jueves 21 de enero: Día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia. Martes 26 de enero: Día de Duarte, se trabaja y se cambia para el lunes 25 de enero. Sábado 27 de febrero: Día de la Independencia Nacional, no se cambia. Viernes 26 de marzo: Viernes Santo, no se cambia. Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo, no se cambia. Jueves 27 de mayo: Corpus Christi, no se cambia. Lunes 16 de agosto: Día de la Restauración, no se cambia. Viernes 24 de septiembre: Día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia. Sábado 6 de noviembre: Día de la Constitución, no se cambia. Sábado 25 de diciembre: Día de Navidad, no se cambia.