El ministro de Trabajo, Eddy Olivares. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO )

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, reconoció este jueves que en el país podrían existir casos aislados de trabajo infantil y anunció la realización de un estudio para conocer con mayor precisión la realidad de este fenómeno y fortalecer las acciones de prevención y control.

Olivares aseguró que el objetivo del Gobierno es continuar reduciendo esa problemática y colocar a la República Dominicana entre los países de la región con los niveles más bajos de este fenómeno, mediante políticas de protección y acciones preventivas.

"En la República Dominicana no tenemos trabajo forzoso; tenemos los índices normales para un país que lo ha erradicado. Sin embargo, seguimos trabajando con toda la energía para que no exista trabajo forzoso ni trabajo infantil", declaró.

El funcionario se expresó en estos términos durante la jornada "Niñez con propósito, futuro con oportunidades", realizada en la escuela San José de Mendoza, en Santo Domingo Este.

El funcionario manifestó que esta iniciativa busca prevenir y combatir el trabajo infantil, fortalecer la protección de los derechos de la niñez y promover condiciones que permitan a los menores permanecer en las aulas, recibir una educación adecuada y desarrollarse plenamente.

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Afirmó que el país cuenta actualmente con mayores mecanismos de asistencia y protección para la niñez, particularmente a través del sistema educativo, considerado una de las principales herramientas para prevenir el trabajo infantil y favorecer el desarrollo integral.

Prevención y fiscalización

Estas acciones tienen como propósito identificar situaciones de trabajo infantil, intervenir oportunamente y activar los mecanismos institucionales de protección correspondientes, especialmente en aquellos territorios y actividades económicas donde existe mayor vulnerabilidad para los niños, niñas y adolescentes.

La estrategia combina la prevención con la fiscalización, mediante una política permanente dirigida a evitar la incorporación de menores al trabajo y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de garantizar sus derechos fundamentales.