Parque de Zona Franca Industrial Barahona, donde se encuentran las instalaciones de Willbes Dominicana. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Willbes Dominicana, la única zona franca en funcionamiento dentro del parque industrial de Barahona, presentó seis solicitudes ante el Ministerio de Trabajo para suspender los contratos de un total acumulado de 2,831 trabajadores entre diciembre del 2025 y octubre del 2026, una cifra que dimensiona la crisis que enfrenta la compañía para mantener de pie sus operaciones en el país, tras la situación en Haití y la pérdida de su cliente más importante en Estados Unidos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo rechazó cinco de estas seis solicitudes, correspondientes a 2,270 trabajadores, debido a que la empresa no aportó la documentación necesaria para sustentar las razones por las cuales pedía la suspensión de los contratos.

La única solicitud que contó con una causa comprobada para la institución fue la última que la compañía presentó en octubre del 2026, relativa a la suspensión de 561 trabajadores por un período de 60 días.

Solo en octubre, Willbes Dominicana también reportó al Ministerio de Trabajo más de 20 cancelaciones, algo que todavía está bajo investigación por parte de las autoridades.

La empresa ya había informado al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de la desvinculación de 300 trabajadores y la suspensión de otros 250 en lo que va de este año. Se desconoce cuántos de esos 250 trabajadores estaban incluidos en la suspensión de los 561 empleados que Trabajo autorizó en octubre.

Al momento de la consulta, ninguno de los dos ministerios había precisado cuántas personas integraban, en total, la plantilla de Willbes Dominicana en Barahona. La planta permanece cerrada mientras sus principales ejecutivos se retiraron recientemente a Corea del Sur como parte de la reestructuración empresarial y financiera de la compañía.

¿Cuánto debería pagar en prestaciones?

Aunque el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, no entró en detalles sobre qué alegó la empresa para estas solicitudes –evaluadas por el servicio de inspección de la representación local de Trabajo en Barahona–, recordó que las zonas francas están obligadas al cumplimiento de los derechos laborales, independientemente de que sean empresas reguladas bajo un régimen especial.

"El propósito es que el dinero de las prestaciones de los trabajadores esté garantizado. Ese es el propósito. Sea con las máquinas, el lugar, lo que sea", aseguró.

Al ser consultado, Olivares explicó que aún se desconocen los montos totales de las prestaciones laborales de aquellos empleados que fueron desvinculados. "Ya eso tendríamos que averiguar de cuánto es el total de deuda de las prestaciones", subrayó.

Varias crisis al mismo tiempo La suspensión y cancelación de centenares de trabajadores a lo largo del año se agravó tras la pérdida de su principal cliente en los Estados Unidos, The Children´s Place, que se declaró en quiebra el pasado 8 de noviembre. La inestabilidad política en Haití ha dificultado las operaciones de la zona franca, que operaba un modelo de producción textil tanto en el vecino país como en la República Dominicana para este y otros clientes, pero ha venido enfrentando una drástica disminución de sus pedidos internacionales. Esto, sumado a la reestructuración por la que pasa la compañía, habría motivado el despido y la suspensión de todo ese personal, aunque todavía no se puede hablar de que estas acciones representan, como tal, el cierre de sus operaciones en la República Dominicana. Esta decisión final dependerá de las negociaciones que se realizan en Corea del Sur.