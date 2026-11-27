Tras vencer el plazo de 30 días calendario que el Ministerio de Trabajo dio a las bancas de lotería y apuestas para que adecúen sus establecimientos a condiciones mínimas que garanticen la salud y la seguridad de sus empleados, el ministro Eddy Olivares informó que se reunirá este viernes con representantes de las bancas formales para evaluar las mejoras que han podido realizar hasta el momento.

Olivares explicó a Diario Libre que tomará en cuenta lo que han observado los inspectores para determinar "cuánto" han avanzado las bancas en mejorar sus infraestructuras y reconoció que adecuaciones (como garantizar baños o ventilación adecuada de la que muchos establecimientos carecen en este momento) pudieran no estar resueltas en un mes por cuestiones legales que los propietarios deban resolver antes de acometer las obras.

"En el tema de seguridad y salud, que es la parte más importante, también ellos (los dueños de bancas) han ido avanzando, incluyendo el tema de botiquines o de tener un extintor", adelantó.

La falta de baños fue una de las razones que llevaron al ministerio a dar el plazo en octubre, debido a las largas jornadas que el personal (mayoritariamente mujeres) pasa en pequeñas casetas sin acceso a un espacio para sus necesidades.

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, unas 200,000 personas están empleadas en más de 110,000 bancas en el país.

Ahora con el plazo vencido, Olivares aseguró que se estarán intensificando las inspecciones en todo el país, sobre todo de aquellos establecimientos que operen en condiciones de informalidad.

¿Qué pasará con las bancas informales?

Para inspeccionar las bancas informales, sobre las que reconoció que existe menos control, el ministerio tendrá que coordinar con la institución responsable de regular los juegos de azar.

"También vamos a actuar contra esas informales", aseguró el ministro, quien precisó que en el encuentro esperan conocer los avances de quienes pertenecen a la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca).

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