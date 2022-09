Antonio Almonte señala la minería es transversal al desarrollo de toda la humanidad

De acuerdo al ministro de Energía y Minas (MEM) de la República Dominicana, Antonio Almonte, el desarrollo de la minería es transversal al desarrollo social, económico, cultural, tecnológico y comunicacional de toda la humanidad.

“De lo que se trata es de ver cómo nosotros continuamos con esa actividad y, a la vez, preservar otros aspectos fundamentales para la vida en civilización. Es decir, los recursos naturales, agua, medio ambiente, entre otros”, expresó el funcionario.

Almonte habló al dejar iniciado el Diplomado sobre minería para periodistas que se desarrolla en la Universidad Católica de Santo Domingo.

“La propia revolución tecnológica que ha vivido el mundo en las últimas décadas y también en medicina ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la explotación minera de nuevos materiales”, apuntó.

Añadió que, materiales que no son nuevos, pero que antes nada más se utilizaban en determinadas actividades, ahora se utilizan de manera muy masiva en determinados tipos de producción como es el caso del oro, la plata, el níquel.

“El oro y la plata son grandes conductores de electricidad”, señaló el titular de Energía y Minas.

Apuntó que dispositivos que se construyen, que necesitan microcircuitos para circular electricidad, para determinadas señales en miniatura, se está utilizando mucho el oro y la plata.

Dijo que lo mismo sucede en las transformaciones tecnológicas en el campo de la medicina y el desarrollo de muchas aplicaciones para terapia y, sobre todo, para la captación de imágenes que permiten diagnostico en los cuales el médico pareciera estar viendo en vivo la estructura y la funcionalidad interna de los órganos.

“La gente no sabe que esas imágenes son imposibles conseguirlas sin los receptores de las señales, que pudieran ser radiaciones de cualquier tipo o las ondas sonoras, no tuvieran la capacidad para hacerlas. Y esos receptores o paneles, como usted le quiera llamar, esos receptores están constituidos por materiales de origen minero. Sin ellos las resonancias magnéticas, la tomografía computarizadas, las nuevas tecnologías de ultrasonidos; más aún, las aplicaciones de las radiaciones para la eliminación o tratamiento del cáncer, usted no lo tendría sin esos materiales (mineros)”, explicó.

El primer Diplomado sobre Minería para periodistas es organizado por el Ministerio de Energía y Minas en conjunto con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). El programa de capacitación está conformado por siete módulos y cuatro visitas de campo.

Además, está dirigido a profesionales de la comunicación social, interesados en conocer sobre la industria extractiva y las razones por las que la minería constituye un pilar clave en la transición energética.

De acuerdo a los datos del MEM, el objetivo es ofrecer una formación académica y profesional, sobre la industria extractiva con el propósito de contribuir con un mayor entendimiento de los aportes que la actividad minera realiza en beneficio del desarrollo humano, económico y social.

“Una narración le es más creíble si el periodista cuenta con los conocimientos y la formación especializada del tema del cual va a escribir. La minería es una de las actividades más importantes del país. Aunque la mayoría de la población dominicana desconoce casi en su totalidad cómo funciona, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas”, expresó el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez.

Dijo que la minería responsable tiene beneficios directos sobre el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de la población.

“Crea puesto de trabajos directos e indirectos, genera divisas para el Estado, genera infraestructuras en los pueblos y en las comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros. Sin embargo, la minería ilegal o la minería descontrolada, si nos referimos a estudios socio ambientales, deja muchos problemas en la naturaleza y en las comunidades, además de pérdidas económicas. Por ello es importante fomentar una cultura responsable y legal del sector de la minería”, señaló Henríquez.

Dentro de los expositores del primer módulo estuvieron Osiris De León, ingeniero geólogo, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y asesor científico del Poder Ejecutivo en Geociencias y Sismicidad; Rolando Muñoz, director general de minería, y Miguel Díaz, viceministro de Minas.