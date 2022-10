El precio del petróleo de Texas sube a 86.64 dólares por barril

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una subida del 0.14 %, hasta los 86.64 dólares el barril, a la espera de un posible anuncio de recortes en la producción de crudo a partir de noviembre tras la reunión de hoy de la alianza OPEP+.



A las 09.02 hora local de Nueva York (13.02 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en noviembre sumaban 0.12 centavos de dólar con respecto al cierre de la sesión anterior.



La OPEP+, que agrupa a 23 productores de petróleo liderados por Arabia Saudí y Rusia, celebra este miércoles en Viena una conferencia ministerial, en la que los expertos anticipan que se decidirán importantes recortes en la producción de crudo a partir de noviembre.



Los funcionarios de Arabia Saudí están presionando por un recorte de 1.5 millones de barriles por día, a pesar de la oposición de los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, informó The Wall Street Journal.



El diario económico también apuntó que la OPEP+ está considerando un recorte de alrededor de 1 millón de barriles por día.



No obstante, Bloomberg informó que las opciones que se están barajando podrían incluir un recorte de hasta 2 millones de barriles por día frente a las cuotas actuales.



Por su parte, Estados Unidos está presionando a los productores de la OPEP+ para que no sigan adelante con recortes más profundos, según indican los medios económicos.



El Gobierno estadounidense ha sacado al mercado en el último año en torno a 200 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo y en torno a un millón de barriles diarios en los últimos meses, con la intención de reducir los precios para contribuir a la reducción de la inflación.

Un recorte de la OPEP+ podría reenfocar el mercado en el tema de la escasez de oferta y alejarlo de las preocupaciones de una demanda débil, poniendo un precio mínimo de alrededor de 90 dólares por barril para el crudo Brent, dijeron analistas de UniCredit en una nota de investigación.Según analistas recogidos por el, esta medida podría volver a elevar el precio del oro negro hasta los 100 dólares el barril.Por su parte, el analista de The Sevens Report Tom Essaye indica que si lano ofrece un "recorte considerable" esto sería una "decepción" para los inversores y podría hacer que los futuros del WTI vuelvan a bajar por debajo de los 80 dólares el barril.